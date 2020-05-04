Коронавирус
РБКВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
В Китае свою причастность к созданию коронавируса опровергли. Официальный представитель МИДа страны Чжао Лицзян отмечал, что ВОЗ неоднократно говорила о том, что никаких доказательств этой версии нет.
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с чего всё началось
В ответ китайский МИД подчеркнул, что Пекин с самого начала эпидемии придерживался открытой и ответственной позиции в ситуации с вирусом. Как заявил Райан, ВОЗ не получала никаких данных от американской стороны, касающихся возможного происхождения коронавируса.РИА Новости14:27
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Общество
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Авто
Nissan может уйти из Европы
Как сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники, японская марка планирует значительно сократить свое присутствие в Европе и направить основные усилия на США, Китай и Японию.
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В России готовятся вводить новые штрафы для автонарушителей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
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Гигантский астероид пролетел около Земли в конце апреля
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Soccer.ru 16:03
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Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Происшествия
Считавшийся мертвым немецкий футболист оказался жив
Бывший защитник немецкого «Шальке» Хианник Камба, который считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым.
Lenta.ru 13:00
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
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News.ru 15:37
Экономика
Собственникам не хватает арендаторов
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объясняет, что наиболее устойчивыми в кризис оказались доступные по цене «однушки», в сторону которых сместился спрос на фоне падения доходов населения.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
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RT на русском вчера в 17:10
Общество
The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое
Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
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Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
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В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
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Власти Новой Зеландии в шестой раз продлили действие режима ЧП в связи с пандемией
Правительство Новой Зеландии вновь продлило действие режима чрезвычайного положения, объявленного 25 марта из-за распространения коронавируса нового вида.
ТАСС 22:50
Футбол
Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 21:56
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости 12:32
Общество
Россия поставила в Гвинею отечественные тесты на коронавирус
Россия направила в Гвинейскую Республику отечественные тест-системы и реагенты для проведения около 7 тыс. исследований на коронавирус нового типа.
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