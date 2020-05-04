В ответ китайский МИД подчеркнул, что Пекин с самого начала эпидемии придерживался открытой и ответственной позиции в ситуации с вирусом. Как заявил Райан, ВОЗ не получала никаких данных от американской стороны, касающихся возможного происхождения коронавируса.

с чего всё началось

В Китае свою причастность к созданию коронавируса опровергли. Официальный представитель МИДа страны Чжао Лицзян отмечал, что ВОЗ неоднократно говорила о том, что никаких доказательств этой версии нет.

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