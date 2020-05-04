Коронавирус

РБКРБКВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

В Китае свою причастность к созданию коронавируса опровергли. Официальный представитель МИДа страны Чжао Лицзян отмечал, что ВОЗ неоднократно говорила о том, что никаких доказательств этой версии нет.
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ВОЗ: Заявления об искусственном происхождении Covid-19 - спекуляции

Российская газетавчера в 14:55

ВОЗ назвала спекуляциями заявления США об искусственном создании коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:31

В ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса

RT на русскомвчера в 16:05

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

РБКвчера в 20:00

ВОЗ назвала спекуляциями заявления США об искусственно созданном COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 14:45

ВОЗ: США не предоставляли информацию о лабораторном происхождении коронавируса

ТАССвчера в 14:29

ВОЗ прокомментировала версию США об искусственном происхождении COVID-19

РИА Новостивчера в 14:27
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,4K
Здоровье

В Омске закрыли на карантин больницу

Получила подтверждение информация о том, что одну из больниц города закрыли на карантин. Речь идет о городской больнице №1 имени Кабанова.
Московский Комсомолец Омск 00:53
1
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Космос

Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну

Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.
Секрет фирмы 02 мая в 14:56
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Культура

Стефани Майер напишет новую книгу саги «Сумерки»

МИР 24 вчера в 21:11
24
Армия и оружие

США планируют закупить системы вооружения стран бывшего СССР

Соединённые Штаты намерены приобрести специальные боеприпасы и системы вооружения, которые «производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока».
RT на русском вчера в 23:30
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
7
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Политика

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Lenta.ru 01:28
51
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
808
Происшествия

В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом

Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:31
5
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Политика

В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
13
Общество

Магазины в Саратове призвали не обслуживать покупателей без масок

Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин призвал владельцев магазинов не обслуживать покупателей без масок.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 11:53
141
Спорт

«Гора» из «Игры престолов» дебютирует в боксе в 2021 году

Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора «Горы» Клигана в «Игре престолов», в 2021 году проведёт дебютный боксёрский поединок.
Чемпионат вчера в 15:44
Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

REGNUM 00:43
13
Общество

Передачу Михалкова о «чипизации» населения сняли с эфира

Режиссер Никита Михалков пожаловался на то, что очередной выпуск его авторской программы «Бесогон ТВ» сняли с эфира телеканала «Россия24».
Росбалт 02 мая в 11:53
4,1K
Общество

Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги».
РБК 01:27
44
Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

RT на русском 01:13
5
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН вчера в 14:22
7
Авто

В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota

Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс вчера в 01:42
1
Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета вчера в 05:44
156
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
1,8K
Здоровье

Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой

Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
28
Шоу-бизнес

Новый сезон «Танцев со звездами» стал «самым беспрецедентным»

Bimru.ru вчера в 05:15
2
Футбол

«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями футболистов

Во время прямого эфира Калу показал раздевалку «Герты». Судя по видео, берлинцы не соблюдают правил социальной дистанции.
Чемпионат вчера в 12:59
Футбол

Иван Обляков: «Многие команды уже приспособились к ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков попытался объяснить, почему московской клуб в этом сезоне показывает нестабильный результат.
Спорт-Экспресс вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Актер Александр Петров нежно признался в чувствах своей возлюбленной

Петров опубликовал фото Стаси Милославской, когда они вместе посещали Италию. Стася переехала жить к актёру в феврале.
Аргументы недели 03 мая в 11:59
1
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