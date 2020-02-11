Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса

Первая вакцина от нового коронавируса может быть создана через 1,5 года, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса

Известия10:59

В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса

РИА Новости11:27

ВОЗ рассчитывает получить вакцину от коронавируса через полтора года

Коммерсантъ11:26

Глава ВОЗ заявил, что вакцину от коронавируса могут создать через полтора года

ТАСС11:01

Названы сроки создания вакцины от коронавируса

Lenta.ru11:56

ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев

Комсомольская правда10:52

ВОЗ: Вакцина от коронавируса Covid-19 может быть разработана за 1,5 года

Российская газета11:10
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:56, Ашберн
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Турция снова нанесла удар по сирийской армии

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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
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Анастасия Макеева восстанавливается после операции

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Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
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Адебайор стал игроком парагвайской «Олимпии»

35-летний экс-игрок «Арсенала», «Манчестер Сити», «Реала» и «Тоттенхэма» заключил контракт с клубом из Асунсьона, о сроке действия которого не сообщается.
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Власти Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки

На португальские банковские счета самой богатой женщины Африки Изабель душ Сантуш наложен арест, 11 февраля сообщает агентство Reuters.
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Армия Сирии заявила о готовности ответить на атаки турецких сил

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«Если бьешь русских, ответ будет жестким»: Грозин о возможном этническом конфликте в Казахстане

Если ты бьешь русских, то ответ, даже со стороны властей республики, может быть гораздо более жестким, просто в силу чувства самосохранения.
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Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.
Российская газета 12:57
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз

История повторилась и в этот раз – всего пару недель назад стало известно, что Энрике и Анна ждут третьего ребенка, а теперь брат певца объявил на чилийской радиостанции ADN, что малыш уже появился на свет.
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В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
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В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

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Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

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В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно.
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Суд освободил владельца крымского парка львов «Тайган»

В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
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Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

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Фигурантам дела «Нового величия» продлили меры пресечения

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Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья

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Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты

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Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
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Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
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Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
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Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
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Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО

«Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые [атаки были — ред.] со стороны Китая», — уточнила она.
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Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер

Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
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Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ 11:19
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