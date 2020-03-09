Политика «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев Фракция "Единой России" поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме и призывает к этому остальные фракции, об этом говорится в политическом заявлении председателя партии Дмитрия Медведева.

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Политика Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию Расследование дело о крушении самолета Boeing MH17 было сложным, в том числе из-за препятствования России, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания.

Армия и оружие США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.

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Общество У министра культуры Франции выявили коронавирус Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию министра.

Космос Американский грузовой корабль Dragon стартовал к МКС Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon стартовала с площадки ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида 7 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

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Политика США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам» США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.