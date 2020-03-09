Общество
Lenta.ruВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Читать в источнике
Оценить139
Нравится
Ха-ха
Ого
Скучно
Грусть
Возмутительно
Не нравится
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Политика
«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев
Фракция "Единой России" поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме и призывает к этому остальные фракции, об этом говорится в политическом заявлении председателя партии Дмитрия Медведева.
Футбол
Встреча «Зенита» с «Уфой» закончилась ничьей
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 0:0. Гости практически не предоставляли подопечным Сергея Семака свободных зон, сообщается на сайте «Зенита».
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Россиянам дали советы, как заработать при обвале рубля
Ранее на фоне обвала цен на нефть резко вырос курс валюты.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Политика
Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию
Расследование дело о крушении самолета Boeing MH17 было сложным, в том числе из-за препятствования России, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания.
Армия и оружие
США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку
Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора
Хабиб не остался в стороне, и ответил на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент россиянин проводит болевой прием, а лицо Макгрегора выражает боль и отчаяние.
Общество
У министра культуры Франции выявили коронавирус
Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию министра.
Экономика
Сергей Гуриев: «При низких ценах на нефть жить мы будем однозначно хуже»
Сегодня низкие цены на нефть ударят по всем - и по американским компаниям, добывающим сланцевую нефть, и по российской экономике.
Футбол
Магомед-Шапи Сулейманов: роль джокера в «Краснодаре» не устраивает
Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, перевернувший матч со "Спартаком", заявил, что роль джокера в "Краснодаре" его не устраивает.
Космос
Американский грузовой корабль Dragon стартовал к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon стартовала с площадки ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида 7 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Футбол
Премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования в стране, включая Серию А, приостановлены на время эпидемии коронавируса.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Авто
Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию
По данным портала NJCAR.RU, первая презентация минивэна Lada Kalina (ВАЗ-1120) прошла в рамках автосалона в Тольятти в 2002 году.
Энергетика
Пять небольших российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Апрельские поставки нефти от небольших российских компаний еще не обговорены.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Политика
США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»
США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.
Авто
Рубль падает: автомобили подорожают, цены на бензин не изменятся
Ярослав Федосеев из НТИ «Автонет» заявил, что цены на автомобили в России могут вырасти в 2020 году на 10%.
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на диагностирование рака
В тексте говорится, что деньги направят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).