Общество

Lenta.ruLenta.ruВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
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Глава ВОЗ заявил об угрозе пандемии COVID-19

RT на русскомвчера в 14:16

ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 14:01

В ВОЗ заявили, что угроза пандемии COVID-19 стала очень реальной

ТАССвчера в 12:28

ВОЗ: угроза пандемии коронавируса стала реальной

Коммерсантъвчера в 12:44

Глава ВОЗ заявил о реальной угрозе пандемии коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:30

Глава ВОЗ не исключил пандемию коронавируса

Интерфаксвчера в 12:59

ВОЗ готовится объявить пандемию коронавируса COVID-19

Российская газетавчера в 13:10
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Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

К 14:11 мск доллар составляет 74,86 рубля, а евро — 85,44 рубля. Курс рубля продолжает снижаться на рынке Forex к доллару и евро.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:25
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК 08 марта в 08:03
Экономика

Алена Водонаева назвала тех, кто заработает на падении курса рубля

Модель Алена Водонаева в своем телеграм-канале заявила, что падение курса рубля в первую очередь выгодно российским нефтегазовым компаниям.
Телепрограмма вчера в 23:14
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 08:03
Здоровье

В России вегетарианство назвали особо опасным

ToDay News Ufa 08 марта в 03:20
Общество

Минсельхоз решил отменить в России рыбоохранные зоны

Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
Известия вчера в 13:00
Футбол

Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:57
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Авто

Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero

На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero.
Daily-Motor.Ru вчера в 04:57
Общество

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.
Lenta.ru вчера в 19:16
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости 08 марта в 09:35
Общество

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Lenta.ru вчера в 21:12
Футбол

Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.
Красная весна вчера в 17:19
Футбол

До оформления чемпионства «Ливерпулю» осталось набрать шесть очков

Metaratings 08 марта в 14:46
Происшествия

Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге

Газета.Ru 08 марта в 05:26
Футбол

«Зенит» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Петербургский "Зенит" и футбольный клуб "Уфа" завершили вничью встречу в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:04
Здоровье

Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network.
Piter.tv 07 марта в 02:28
Здоровье

Врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия Росгвардии

Российских врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия в Росгвардию.
Газета.Ru вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле

Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Актуальные Новости вчера в 01:15
Общество

Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну

Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
ТАСС вчера в 14:50
Авто

Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию

По данным портала NJCAR.RU, первая презентация минивэна Lada Kalina (ВАЗ-1120) прошла в рамках автосалона в Тольятти в 2002 году.
Новые автомобили 08 марта в 06:34
Кино

Кристиан Бэйл сыграет роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

В кинокомиксе вселенной Marvel «Тор 4: Любовь и гром» главного злодея сыграет голливудский актер Кристиан Бэйл.
Live24 вчера в 05:05
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru вчера в 01:28
Происшествия

В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек

Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
РИА Новости вчера в 03:14
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
Политика

Вступившие в НАТО бывшие союзники СССР получат кредит от США

В понедельник, 10 марта, конгресс США одобрил законопроект, который позволяет выдавать кредиты европейским государствам, бывшим союзникам СССР, вступившим в НАТО после 1 марта 1999 года, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 18:37
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости вчера в 14:19
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