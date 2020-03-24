Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.Remedium.ru09:44
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Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая
Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Музыка
Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big
Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
Кино
Эдгар Райт и Райан Джонсон составили списки фильмов для просмотра на период карантина
Режиссёр и сценарист Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») составил список из 100 комедий, которыми можно смело скрасить время на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции.
Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Финансы
Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать
Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Футбол
Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом
Ранее Мендеш уже оказывал финансовую помощь для борьбы с коронавирусом: он предоставил тысячу масок и 200 тысяч защитных халатов больнице Сан-Жуан в Порту, он также заказал восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, которые распределят по больницам страны.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Политика
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
Армия и оружие
Южная Корея готовит ответ российским Су-57 и американским F-35
KFX должен был стать ответом на американский F-35 и японский F-3, однако, по мнению журнала The National Interest, все далеко не так просто для Сеула.
Общество
Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим
Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.
Футбол
Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
Политика
Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом
"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Спорт
Олимпиада в Японии откладывается
Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Футбол
Футболисты «Локомотива» уходят на карантин из-за коронавируса
Футболисты "Локомотива" уходят на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на сайте московского клуба.
Политика
Путин проведет в Петербурге заседание совета по культуре и искусству
Хоккей
Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с «Металлургом»
Хоккеист, которому 30 марта исполнится 39 лет, стал свободным агентом. Контракт Мозякина с "Металлургом" закончился.
Общество
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в королевстве карантина как минимум на три недели.