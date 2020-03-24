Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters
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Remedium.ru09:44

Подробнее о событии

В ВОЗ не исключают, что США могут стать эпицентром пандемии коронавируса

ТАСС12:41

ВОЗ предсказала США превращение в новый очаг распространения коронавируса

Lenta.ru09:46

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

РИА Новости10:34

США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса

Комсомольская правда10:34

ВОЗ предсказала США превращение в новый очаг пандемии COVID-19

News.ru10:31

США станут эпицентром пандемии коронавируса – ВОЗ

Труд11:35

Центр пандемии смещается из Европы в США

Вести.Ru08:45
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Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК 11:53
Музыка

Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big

Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
АиФ Пермь вчера в 23:03
Кино

Эдгар Райт и Райан Джонсон составили списки фильмов для просмотра на период карантина

Режиссёр и сценарист Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») составил список из 100 комедий, которыми можно смело скрасить время на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции.
Игромания.ру 13:39
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Финансы

Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения

Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 05:53
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Общество

Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать

Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Полит.ру 14:07
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Футбол

Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом

Ранее Мендеш уже оказывал финансовую помощь для борьбы с коронавирусом: он предоставил тысячу масок и 200 тысяч защитных халатов больнице Сан-Жуан в Порту, он также заказал восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, которые распределят по больницам страны.
РИА Новости 12:14
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Армия и оружие

Южная Корея готовит ответ российским Су-57 и американским F-35

KFX должен был стать ответом на американский F-35 и японский F-3, однако, по мнению журнала The National Interest, все далеко не так просто для Сеула.
Утро.ru 00:50
Общество

Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.
Эхо Москвы вчера в 02:09
Футбол

Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:38
Политика

Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом

"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец 08:29
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Спорт

Олимпиада в Японии откладывается

Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года.
BFM.ru 10:18
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Мойка78 вчера в 23:47
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 04:14
Футбол

Футболисты «Локомотива» уходят на карантин из-за коронавируса

Футболисты "Локомотива" уходят на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на сайте московского клуба.
РИА Новости 11:12
Политика

Путин проведет в Петербурге заседание совета по культуре и искусству

Народные новости 10:15
Хоккей

Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с «Металлургом»

Хоккеист, которому 30 марта исполнится 39 лет, стал свободным агентом. Контракт Мозякина с "Металлургом" закончился.
Вести.Ru 12:25
Общество

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в королевстве карантина как минимум на три недели.
РИА Новости вчера в 17:44
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