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ВОЗ не исключает роста заражения коронавирусом после открытия границ

Открытие границ между государствами может привести к росту числа инфицирования КОВИД-19.В источнике
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ВОЗ опасается роста числа заражений коронавирусом после открытия границ

Коммерсантъвчера в 11:49

ВОЗ: открытие границ может привести к росту распространения коронавируса

News.ruвчера в 10:26

В ВОЗ заявили о риске роста заболевания COVID-19 при открытии границ

РЕН ТВвчера в 10:38

ВОЗ предупредила о возросшем риске заражения COVID-19 после открытия границ

ТВ Центрвчера в 10:33

ВОЗ не исключает роста заражения коронавирусом после открытия границ

ТАССвчера в 10:29

В ВОЗ не исключили рост cлучаев COVID-19 после открытия границ

Газета.Ruвчера в 10:44

ВОЗ предупредила об опасности открытия границ

Lenta.ruвчера в 10:20
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С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском18:50
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