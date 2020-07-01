ВОЗ не исключает роста заражения коронавирусом после открытия границ
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Открытие границ между государствами может привести к росту числа инфицирования КОВИД-19.В источнике
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