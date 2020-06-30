Коронавирус

ГородовойГородовойВОЗ не исключает роста заражения коронавирусом после открытия границ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович допустила, что с открытием границ заболеваемость коронавирусом может возрасти.
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ВОЗ опасается роста числа заражений коронавирусом после открытия границ

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ВОЗ не исключает роста заражения коронавирусом после открытия границ

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В ВОЗ не исключили рост cлучаев COVID-19 после открытия границ

Газета.Ru10:44

ВОЗ предупредила об опасности открытия границ

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Политика

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Помпео добавил, что "США продолжат поддерживать свободолюбивых жителей Гонконга и будут отвечать на атаки Пекина на свободу слова, прессы и собраний, равно как и на верховенство права".
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Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье до 15 июля, следует опубликованного на сайте правительства региона распоряжения.
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Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
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