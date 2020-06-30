Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович допустила, что с открытием границ заболеваемость коронавирусом может возрасти.

ВОЗ не исключает роста заражения коронавирусом после открытия границ

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