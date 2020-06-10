Коронавирус
Вести.RuВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
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Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского
Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
Русский Запад 11:52
Политика
США захотели построить ледокольный флот
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm вчера в 06:58
Кино
Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини
Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
Киноафиша России 02:18
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
Футбол
В АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом
Пресс-служба АПЛ рассказала о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.8 и 9 июня футболисты прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме вируса.
Soccer.ru 17:07
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Технологии
Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона
Использование чужой зарядки может причинить ущерб самому смартфону и дать доступ злоумышленникам к вашим персональным данным и важной финансовой информации, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ 19:04
Кино
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере
Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета 12:35
Игры
В PS Store началась очередная крупная распродажа
Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.
Игромания.ру 07:15
Армия и оружие
Основной боевой аргумент Индии: на границу с КНР идут эшелоны Т-90
Индийская армия на фоне обострения ситуации на спорных территориях у озера Пангонг Цо наращивает парк основных боевых танков, находящихся на границе с Китаем в районе Гималаев.
Военное обозрение 19:50
Политика
Путин оговорился и «придумал» новое министерство
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство.
Газета.Ru 15:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва 11:23
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 14:34
Политика
Самолет, на котором, предположительно, передвигается Светлана Медведева, вылетел из а/п «Внуково» на Кипр
Несмотря на приостановку Россией международного сообщения, борт вылетел из Москвы и накануне вечером приземлился в аэропорту Ларнаки.
Эхо Москвы 18:11
Игры
Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne
На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Игры
Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня
Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня.
3DNews вчера в 01:43
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28