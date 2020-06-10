Коронавирус

Вести.RuВести.RuВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

«Это, конечно, необычно». ВОЗ удивлена низкой смертностью от коронавируса в России

Фонтанка.Ру14:12

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

RT на русском15:21

ВОЗ отреагировала на «необычную» смертность от коронавируса в России

РИА Новости14:46

ВОЗ: низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестами

ТАСС14:37

ВОЗ считает необычной статистику смертей от COVID-19 в России

Коммерсантъ15:45

Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ

Интерфакс13:16

ВОЗ назвала «сложной для понимания» статистику смертей от COVID в России

РБК13:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Армия и оружие

Американские военные случайно уронили с самолета гиперзвуковую ракету

RuNews24.ru 01:14
99
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
54
Наука

Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D-модели

Ученые СПбГУ смогли воссоздать мозг динозавра в 3D-модели. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:22
64
Происшествия

Ефремов дважды посетил бар Ulysses в день ДТП

Известия 15:01
Общество

Петербург пошел на поправки. Больницы перегружены, а Смольный думает снимать коронавирусные ограничения

В преддверии парада Победы и голосования за новую редакцию Конституции губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал поэтапную отмену коронавирусных ограничений.
Фонтанка.Ру 16:09
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
378
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
399
Игры

Новинки Xbox Game Pass и появление кроссплея в No Man’s Sky

Microsoft представила ближайшие новинки Xbox Game Pass, в список которых попала и No Man's Sky.
Игромания.ру 09:24
1
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1,3K
Происшествия

Полиция в Краснодаре разыскивает участников конфликта со стрельбой

Полиция разыскивает участников конфликта, произошедшего в четверг в одном из жилых комплексов Краснодара.
ТАСС 14:45
5
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
44
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM 18:14
5
Здоровье

Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года

Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года В 2020 году истекает срок реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ.
Коммерсантъ 18:04
Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
7
Шоу-бизнес

Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую

Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
OAnews 02:30
24
Футбол

Фанаты «Црвены Звезды» устроили пирошоу на матче с «Партизаном»

Soccer.ru 17:35
Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
2,1K
Общество

СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде

Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50
Армия и оружие

Польша делает себя мишенью, добиваясь размещения ядерного оружия

Evo-rus.com 06:06
33
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
73
Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
46
Политика

Песков: Путин лично проголосует по поправкам к Конституции РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в конституцию.
Инфорос 06:19
862
Энергетика

Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:34
1,1K
Здоровье

В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом

За минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 249 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08 июня в 03:44
1K
Наука

«Механизм» шестиугольного урагана на Сатурне показала модель

По словам ученых, самоорганизующаяся турбулентность, имеющая вид гигантских вихрей, ограничивает восточное течение и приводит к появлению шестиугольных форм.
ToDay News Ufa 04:04
7
Общество

В России задумались о пожизненном лишении прав за пьяное вождение

В России задумались о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде.
Lenta.ru 15:34
2
Авто

В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLC

Напомним, что Mercedes-Benz GLC (Х253) впервые дебютировал в 2015 году и спустя год вышла его купеобразная версия.
32CARS.ru 12:44
2
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
826
Спорт

Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5

Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.
Игромания.ру 17:29
Футбол

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии

Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
LiveSport.ru 16:49
Главное