Коронавирус

Вести.RuВести.RuВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
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ВОЗ считает необычной статистику смертей от COVID-19 в России

Коммерсантъ15:45

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

RT на русском15:21

«Это, конечно, необычно». ВОЗ удивлена низкой смертностью от коронавируса в России

Фонтанка.Ру14:12

ВОЗ: низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестами

ТАСС14:37

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

РИА Новости14:46

Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ

Интерфакс13:16

ВОЗ назвала «сложной для понимания» статистику смертей от COVID в России

РБК13:11
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Армия и оружие

Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства

Экипаж воздушного судна обвинили в том, что он не поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами.
Lenta.ru 14:02
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Авто

В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLC

Напомним, что Mercedes-Benz GLC (Х253) впервые дебютировал в 2015 году и спустя год вышла его купеобразная версия.
32CARS.ru 12:44
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Футбол

Лондонский «Арсенал» уступил «Брентфорду» в товарищеском матче

Soccer.ru 19:40
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
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Происшествия

Пьяный забайкалец решил пролезть под поездом и пострадал

Один из решивших пролезть под поездом пьяных мужчин пострадал на перегоне «Новая-Маккавеево» Читинского района.
Московский Комсомолец Чита 21:03
Общество

Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня

Режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня.
RT на русском 21:18
Происшествия

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Интерфакс 12:52
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 09:12
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Общество

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
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Общество

Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском 15:51
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Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 14:48
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Политика

Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в оказании давления

Газета.Ru 20:02
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Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Газета.Ru 16:07
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Политика

Грызлов заявил о необходимости диалога между Киевом и Донбассом

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил о необходимости диалога в ежедневном формате между Киевом и Донбассом.
News.ru 16:45
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Общество

В красноярском Студгородке ввели режим ЧС из-за сползающей парковки

С сегодняшнего дня МП „САТП“ приступит к организации водоотвода.
Деловой квартал (Красноярск) 06:10
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Политика

В Иркутской области назначили досрочные выборы губернатора

В Иркутской области назначили дату досрочных выборов губернатора.
Росбалт 01:12
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Шоу-бизнес

Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую

Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
OAnews 02:30
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Космос

На МКС проверят российский модуль на наличие токсичного бензола

На Международной космической станции (МКС) проводят измерения уровня токсичного бензола в российском модуле «Звезда», сообщается на сайте NASA 9 июня.
Известия 21:01
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Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Политическая Экспертиза 09:45
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия 20:20
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
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Транспорт

В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость

Наша версия 06:15
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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус

Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
ТАСС Наука 06:04
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