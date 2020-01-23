Общество

ТАССТАССВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
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В ВОЗ намерены в ближайшее время снова обсудить новый коронавирус

РИА Новостивчера в 22:29

Комитет ВОЗ по ЧС вновь обсудит ситуацию с коронавирусом в ближайшее время

REGNUMвчера в 23:56

Гендиректор ВОЗ отреагировал на ситуацию с вирусом в Китае

RT на русском22 января в 16:49

ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

News.ruвчера в 14:11

ВОЗ не стала объявлять режим ЧС из-за вспышки пневмонии в Китае

Ридусвчера в 14:05

Комитет ВОЗ не стал объявлять ЧС вспышку коронавируса в Китае

РЕН ТВвчера в 13:30

Комитет ВОЗ планирует снова обсудить ситуацию с новым коронавирусом «в ближайшее время»

ТАССвчера в 22:51
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Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
Общество

25 января наступает Новый год по лунному календарю

Труд вчера в 16:20
Общество

Принят закон о праве ребенка на жилье после развода родителей

Отмечается, что нововведение позволяет привлечь к оплате дополнительных расходов на приобретение жилья для ребенка того родителя, который живет отдельно.
Chaikovskie.ru вчера в 05:09
Единоборства

Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко

Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
RT на русском вчера в 10:23
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Lenta.ru вчера в 01:53
Шоу-бизнес

Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына

РИА Новости вчера в 17:18
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac

Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Народные новости вчера в 04:23
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его

Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Lisa.ru вчера в 12:30
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Общество

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Газета.Ru 00:44
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите

Известия вчера в 23:42
Общество

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
РБК вчера в 12:58
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции

Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
News.ru вчера в 02:25
Кино

Disney заявил о создании новой кинопрокатной компании

Компания Disney анонсировала создание новой компании, которая будет заниматься прокатом картин студии.
Мойка78 00:43
Происшествия

В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке

Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 00:47
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru вчера в 07:10
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости вчера в 11:20
Политика

В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Газета.Ru вчера в 15:18
Происшествия

В Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить бизнесмена

По версии следствия, трое граждан РФ, имена которых не называются, весной 2015 года предприняли попытку убить трех человек с помощью «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом».
RuNews24.ru вчера в 10:23
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Lenta.ru вчера в 16:26
Здоровье

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26.
ТАСС вчера в 20:33
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник 22 января в 18:21
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
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