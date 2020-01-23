Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

ВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Единоборства Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.

Общество «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

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Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

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Политика Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Политика В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.