Общество
ТАССВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
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Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Общество
25 января наступает Новый год по лунному календарю
Общество
Принят закон о праве ребенка на жилье после развода родителей
Отмечается, что нововведение позволяет привлечь к оплате дополнительных расходов на приобретение жилья для ребенка того родителя, который живет отдельно.
Единоборства
Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко
Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям
Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Шоу-бизнес
Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac
Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его
Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Общество
В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите
Общество
Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Общество
Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции
Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
Кино
Disney заявил о создании новой кинопрокатной компании
Компания Disney анонсировала создание новой компании, которая будет заниматься прокатом картин студии.
Происшествия
В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке
Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
Происшествия
Член банды Цапков дал показания на сообщников
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Политика
В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза
Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Происшествия
В Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить бизнесмена
По версии следствия, трое граждан РФ, имена которых не называются, весной 2015 года предприняли попытку убить трех человек с помощью «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом».
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Здоровье
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26
Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26.
Политика