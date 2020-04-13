Коронавирус

РБКРБКВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса

У Всемирной организации здравоохранения нет никаких доказательств, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ (Бацилла Кальмета — Герена) защищает от заражения коронавирусом. Об этом говорится в научной записке ВОЗ.
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с чего всё началось
На сайте ВОЗ сообщается
, что сейчас проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу, и организация проведет их оценку, когда результаты станут известны.
Аргументы и Факты00:14

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ВОЗ не рекомендует прививку БЦЖ в качестве способа защиты от коронавируса

Аргументы и Факты00:14

ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса

РБКвчера в 17:35

ВОЗ: эффективность вакцины БЦЖ в борьбе с коронавирусом не доказана

Московский Комсомолецвчера в 16:15

ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Известиявчера в 16:48

ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ против коронавируса

RT на русскомвчера в 16:44

ВОЗ оценила эффективность прививки БЦЖ против коронавируса

URA.Ruвчера в 16:58

ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ в борьбе против коронавируса

ТАССвчера в 16:12
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
3,9K
Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
27
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка

Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о рождении долгожданной дочери Маши в прямом эфире с Тиной Канделаки.
OAnews 02:02
4
Общество

ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
20
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.
РБК 01:02
62
Транспорт

32 поезда дальнего следования отменяют РЖД из-за коронавируса

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», – говорится в пресс-релизе компании.
Волгодонская правда вчера в 04:01
134
Армия и оружие

National Interest заявило, что с силой Су-57 нужно считаться

Авторы статьи уверены, что конструкция Су-57 и заявленные варианты вооружения позволят наделить самолет нишевой ролью "снайпера".
Политическая Экспертиза вчера в 10:36
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
80
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1K
Авто

Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль

Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс 12 апреля в 15:53
130
Общество

Названы опасные для заражения коронавирусом места

Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
339
Политика

В США инициировано расследование возникновения коронавируса

Ранее ГЛАС сообщал, что для разработки вакцины против коронавируса из США в Россию привезли штаммм.
ГЛАС.RU 01:29
1
Авто

В России автозаводы возобновляют работу

Автоновости дня вчера в 02:02
47
Армия и оружие

Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом

Вести.Ru вчера в 18:35
Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
942
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
1,3K
Происшествия

Экс-министр Сергей Шеверда предстанет перед судом в Иркутской области

Бывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда предстанет перед судом.
АиФ Иркутск вчера в 21:45
4
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
96
Общество

Сбербанк назвал новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
МедиаПоток вчера в 02:36
306
Общество

Уткин назвал Соловьева обезьяной в споре о России

Соловьев в ответ назвал Уткина психически больным человеком, высказывания которого не могут дискредитировать российское государство.
Московский Комсомолец вчера в 04:36
1,4K
Космос

Rocket Lab научилась ловить в воздухе первую ступень ракеты Electron

Faktom 12 апреля в 01:20
2
Наука

Эксперт СПбГУ рассказал, что осложняет течение коронавируса

Гиперферритинемия запускает повышенный синтез специальных сигнальных молекул, что может привести к осложнениям и летальному исходу при коронавирусе, сообщил руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, основатель и руководитель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича Иегуда Шенфельд, сообщает пресс-служба вуза.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:20
30
Политика

Препарат от коронавируса разработали в России

В России разработали препарат от коронавируса. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Вечерняя Москва вчера в 11:47
1,2K
Общество

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
10
Общество

Инфекционист назвал жесткий карантин опасным

Заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров уверен, что жесткий карантин может быть опасен.
Газета.Ru 01:52
2
Общество

В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию

Власти Хакасии отправили четырех членов республиканского правительства на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого может быть выявлен коронавирус.
ТАСС 00:51
2
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
4,1K
Экономика

Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период

Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
Бел.Ру 01:54
8
Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
81
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