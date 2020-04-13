с чего всё началось

У Всемирной организации здравоохранения нет никаких доказательств, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ (Бацилла Кальмета — Герена) защищает от заражения коронавирусом. Об этом говорится в научной записке ВОЗ.

ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса

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