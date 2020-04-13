Коронавирус
РБКВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса
«В настоящее время проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу, и ВОЗ проведет оценку исследований, когда их результаты будут доступны», — говорится в сообщении организации. В связи с этим ВОЗ посоветовала не прививаться вакциной БЦЖ в качестве профилактики от COVID-19.
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с чего всё началось
На сайте ВОЗ сообщается, что сейчас проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу, и организация проведет их оценку, когда результаты станут известны.Аргументы и Факты00:14
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ВОЗ: эффективность вакцины БЦЖ в борьбе с коронавирусом не доказана
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