Коронавирус
ТАССВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ в борьбе против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает окончательными данными о том, что противотуберкулезная прививка БЦЖ может снизить риск заражения новым коронавирусом.
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с чего всё началось
На сайте ВОЗ сообщается, что сейчас проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу, и организация проведет их оценку, когда результаты станут известны.Аргументы и Факты00:14
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ВОЗ: эффективность вакцины БЦЖ в борьбе с коронавирусом не доказана
Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми.
BFM.ru 00:01
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru вчера в 07:18
Футбол
Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
RT на русском вчера в 16:54
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС вчера в 09:07
Общество
Собянин рассказал о пропусках для поездок в личных целях
Ранее в субботу Собянин объявил, что с 15 апреля в столице вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте.
Известия 11 апреля в 12:53
Политика
Российские военные продезинфицировали медучреждения в Белграде
Отряд российских военных специалистов за неделю работы в Сербии продезинфицировал 25 медицинских объектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru 11 апреля в 22:37
Шоу-бизнес
Любовь Успенская запишет видеопоздравление поклонникам
Последний пост немного удивил фанатов певицы. В нем Любовь предлагает своим поклонникам, купить у нее новую услугу.
Bimru.ru вчера в 01:25
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Здоровье
В Ульяновской области у 23 человек предварительно выявили коронавирус
Первичные анализы на коронавирус дали положительный результат еще у 23 жителей Ульяновской области, 80 предварительных тестов от контактных людей обрабатываются, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 13:17
Кино
На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»
BFM.ru вчера в 21:09
Космос
Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году
Запуск на естественный спутник Земли российской посадочной станции "Луна-27" планируется в августе 2025 года.
РЕН ТВ 00:11
Космос
На внешнем слое Солнца обнаружили тонкие магнитные линии
Исследователи из UCLan разместили в открытом доступе детальные фото внешнего слоя Солнца.
Актуальные Новости 11 апреля в 00:55
Здоровье
Пушков указал на скрытую опасность коронавируса
Главная опасность COVID-19 заключается в том, что некоторые пациенты с коронавирусом не имеют никаких симптомов.
ФедералПресс 00:07
Происшествия
За сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса.
НГС 00:28
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Друг попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее самочувствии
Культуромания вчера в 10:37
Футбол
Черданцев раскритиковал уровень чемпионата Беларуси
Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, работающий на "Матч ТВ" приобретшем права на трансляции чемпионата Беларуси по футболу, единственной лиги, играющей во время пандемии коронавируса, высказался об уровне турнира.
ProstoProSport вчера в 23:29
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
Гаджеты
Убыточный Huawei Mate Xs получился довольно прочным
В целом Huawei Mate Xs оказался, возможно, самым прочным из гибких смартфонов.
iXBT.com вчера в 22:53
Футбол
Заурбек Плиев: В матче со «Спартаком» на поражение мы не наиграли
В матче 20-го тура РПЛ Динамо на своем поле уступило Спартаку со счетом 0:2.
Советский спорт вчера в 08:54
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:30
Музыка
Миллионы россиян посмотрели онлайн-концерт Little Big
NewInform 12 апреля в 09:42
Здоровье
Российские врачи круглосуточно лечат больных коронавирусом в Италии
Медицинские специалисты из России продолжают лечить больных коронавирусом в полевом госпитале в итальянском Бергамо.
iReactor 12 апреля в 01:15
Общество
Тюменским семьям выплатят по пять тысяч рублей за детей до трех лет
АиФ Тюмень вчера в 07:41
Футбол
Федор Смолов оказал помощь московской станции скорой помощи
Как сообщает официальный Twitter сборной России, Смолов перечислил средства на счет станции скорой помощи.
Вести.Ru вчера в 06:06
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс 11 апреля в 09:21
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44