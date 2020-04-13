Коронавирус

ТАССТАССВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ в борьбе против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает окончательными данными о том, что противотуберкулезная прививка БЦЖ может снизить риск заражения новым коронавирусом.
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с чего всё началось
На сайте ВОЗ сообщается
, что сейчас проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу, и организация проведет их оценку, когда результаты станут известны.
Аргументы и Факты00:14

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ВОЗ не рекомендует прививку БЦЖ в качестве способа защиты от коронавируса

Аргументы и Факты00:14

ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса

РБКвчера в 17:35

ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ в борьбе против коронавируса

ТАССвчера в 16:12

ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Известиявчера в 16:48

ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ против коронавируса

RT на русскомвчера в 16:44

ВОЗ: эффективность вакцины БЦЖ в борьбе с коронавирусом не доказана

Московский Комсомолецвчера в 16:15

ВОЗ оценила эффективность прививки БЦЖ против коронавируса

URA.Ruвчера в 16:58
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
89
Общество

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми.
BFM.ru 00:01
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Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Футбол

Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
RT на русском вчера в 16:54
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Политика

Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране

Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС вчера в 09:07
Общество

Собянин рассказал о пропусках для поездок в личных целях

Ранее в субботу Собянин объявил, что с 15 апреля в столице вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте.
Известия 11 апреля в 12:53
4,1K
Политика

Российские военные продезинфицировали медучреждения в Белграде

Отряд российских военных специалистов за неделю работы в Сербии продезинфицировал 25 медицинских объектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru 11 апреля в 22:37
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская запишет видеопоздравление поклонникам

Последний пост немного удивил фанатов певицы. В нем Любовь предлагает своим поклонникам, купить у нее новую услугу.
Bimru.ru вчера в 01:25
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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
3,2K
Здоровье

В Ульяновской области у 23 человек предварительно выявили коронавирус

Первичные анализы на коронавирус дали положительный результат еще у 23 жителей Ульяновской области, 80 предварительных тестов от контактных людей обрабатываются, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 13:17
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Кино

На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»

BFM.ru вчера в 21:09
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Космос

Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году

Запуск на естественный спутник Земли российской посадочной станции "Луна-27" планируется в августе 2025 года.
РЕН ТВ 00:11
Космос

На внешнем слое Солнца обнаружили тонкие магнитные линии

Исследователи из UCLan разместили в открытом доступе детальные фото внешнего слоя Солнца.
Актуальные Новости 11 апреля в 00:55
2
Здоровье

Пушков указал на скрытую опасность коронавируса

Главная опасность COVID-19 заключается в том, что некоторые пациенты с коронавирусом не имеют никаких симптомов.
ФедералПресс 00:07
7
Происшествия

За сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса.
НГС 00:28
1
Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета вчера в 20:31
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Шоу-бизнес

Друг попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее самочувствии

Культуромания вчера в 10:37
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Футбол

Черданцев раскритиковал уровень чемпионата Беларуси

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, работающий на "Матч ТВ" приобретшем права на трансляции чемпионата Беларуси по футболу, единственной лиги, играющей во время пандемии коронавируса, высказался об уровне турнира.
ProstoProSport вчера в 23:29
Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Политика

Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»

Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
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Гаджеты

Убыточный Huawei Mate Xs получился довольно прочным

В целом Huawei Mate Xs оказался, возможно, самым прочным из гибких смартфонов.
iXBT.com вчера в 22:53
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Футбол

Заурбек Плиев: В матче со «Спартаком» на поражение мы не наиграли

В матче 20-го тура РПЛ Динамо на своем поле уступило Спартаку со счетом 0:2.
Советский спорт вчера в 08:54
Общество

Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:30
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Музыка

Миллионы россиян посмотрели онлайн-концерт Little Big

NewInform 12 апреля в 09:42
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Здоровье

Российские врачи круглосуточно лечат больных коронавирусом в Италии

Медицинские специалисты из России продолжают лечить больных коронавирусом в полевом госпитале в итальянском Бергамо.
iReactor 12 апреля в 01:15
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Общество

Тюменским семьям выплатят по пять тысяч рублей за детей до трех лет

АиФ Тюмень вчера в 07:41
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Футбол

Федор Смолов оказал помощь московской станции скорой помощи

Как сообщает официальный Twitter сборной России, Смолов перечислил средства на счет станции скорой помощи.
Вести.Ru вчера в 06:06
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Авто

Названы пять производителей нержавеющих автомобилей

Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс 11 апреля в 09:21
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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