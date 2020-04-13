с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает окончательными данными о том, что противотуберкулезная прививка БЦЖ может снизить риск заражения новым коронавирусом.

ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ в борьбе против коронавируса

Общество В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. 89

Общество Названы места с высоким риском заражения коронавирусом Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми. 121

Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России. 451

Футбол Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита» Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 546

Политика Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.

Политика Российские военные продезинфицировали медучреждения в Белграде Отряд российских военных специалистов за неделю работы в Сербии продезинфицировал 25 медицинских объектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 4

Шоу-бизнес Любовь Успенская запишет видеопоздравление поклонникам Последний пост немного удивил фанатов певицы. В нем Любовь предлагает своим поклонникам, купить у нее новую услугу. 17

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,2K

Здоровье В Ульяновской области у 23 человек предварительно выявили коронавирус Первичные анализы на коронавирус дали положительный результат еще у 23 жителей Ульяновской области, 80 предварительных тестов от контактных людей обрабатываются, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов. 8

Космос Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году Запуск на естественный спутник Земли российской посадочной станции "Луна-27" планируется в августе 2025 года.

Здоровье Пушков указал на скрытую опасность коронавируса Главная опасность COVID-19 заключается в том, что некоторые пациенты с коронавирусом не имеют никаких симптомов. 7

Общество Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета. 47

Футбол Черданцев раскритиковал уровень чемпионата Беларуси Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, работающий на "Матч ТВ" приобретшем права на трансляции чемпионата Беларуси по футболу, единственной лиги, играющей во время пандемии коронавируса, высказался об уровне турнира.