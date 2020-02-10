Общество
REGNUMВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Случаи передачи коронавируса были выявлены от лиц, которые не посещали КНР. Об этом 10 февраля написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в Twitter.
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Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Авто
Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы
Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.
Происшествия
В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области
Двое детей из Челябинской области погибли при столкновении катеров у острова Пхукет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Гаджеты
В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Происшествия
В Москве задержали нарушившего ПДД более двух тысяч раз мужчину
Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 нарушил правила дорожного движения.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 22 человек
Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Экономика
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Британию
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выйдут в свет в качестве «работающих» членов королевской семьи.
Здоровье
В Хабаровске вводят масочный режим
Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
Хоккей
Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно
Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
Общество
В России остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус
Под медицинским наблюдением в России остаются более 20 тысяч человек, у них подозревают коронавирус.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Пользователи Windows 7 уже поминают компанию Microsoft.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Культура
16-летняя томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга
В один американский доллар обошлось 16-летней школьнице из Томска Диане Костыриной приобретение прав на экранизацию рассказа «Женщина в палате» Стивена Кинга.
Спорт
Российская футболистка рассказала о лесбиянках в спорте
Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказала об однополых отношениях в женском спорте.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Происшествия
В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске
В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.