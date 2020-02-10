Случаи передачи коронавируса были выявлены от лиц, которые не посещали КНР. Об этом 10 февраля написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в Twitter.

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Авто Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.

Происшествия В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области Двое детей из Челябинской области погибли при столкновении катеров у острова Пхукет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Таиланде.

Гаджеты В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.

Здоровье В Хабаровске вводят масочный режим Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим.

Хоккей Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Армия и оружие В Сирии снова погибли турецкие военные Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.