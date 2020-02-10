Общество
REGNUMВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Случаи передачи коронавируса были выявлены от лиц, которые не посещали КНР. Об этом 10 февраля написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в Twitter.
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Здоровье
Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке
Два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, в настоящее время готовятся к выписке.
Общество
В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин
В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
Политика
В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии
Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Общество
Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes
Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Пассажир самолета авиакомпании UTair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, запечатлел на видео момент приземления.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Наука
Установлено участие иммунных клеток в удалении ненужных воспоминаний
Ученые связывает это процесс с активностью микроглии — иммунных клеток, специализирующихся на работе в тканях центральной нервной системы Макрофаги играют большую роль в постоянных реорганизациях и перестройках нейронных сетей.
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Происшествия
Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили обглоданное собаками тело мужчины без конечностей, передает "Пятый канал".
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Здоровье
Китайские медики сомневаются в качестве тестов на коронавирус
Китайские врачи начали сомневаться в надежности тестов на коронавирус.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Общество
Си Цзиньпин уверен в победе над коронавирусом
Си Цзиньпин выразил уверенность, что у страны есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием, передает издание NEWS.ru.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Происшествия
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Культура
Филипп Киркоров поймал Леонардо Ди Каприо на вручении премии «Оскар»
Филипп Киркоров вместе со своей спутницей — предпринимателем, моделью и актрисой Алисой Лобановой — посетил 92 церемонию вручения премии «Оскар».
Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
Футбол
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Капитан "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей в стартовом составе в рамках чемпионата Испании среди игроков, не родившихся в этой стране.
Политика
Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе
Украина планирует ввести санкции против российских силовиков, которые задержали три корабля в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Кино
Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации
Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Происшествия
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.