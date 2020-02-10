Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он рассказал, что были зафиксированы случаи заражения 2019-nCoV от людей, которые не ездили в КНР.

ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга

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