Здоровье
RT на русскомВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он рассказал, что были зафиксированы случаи заражения 2019-nCoV от людей, которые не ездили в КНР.
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Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»
Журналист собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которых специально привезли в Киев для провокаций и расстрела толпы.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Происшествия
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Экономика
В «Белнефтехиме» оценили потери из-за налогового манёвра
Белорусский концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь нефтеперерабатывающих заводов страны в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере.
Политика
Глава Мюнхенской конференции призвал не «душить» «Северный поток-2»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал экономически бессмысленным и политически неправильным прекращение строительства "Северного потока-2" на нынешней стадии проекта.
Кино
В Голливуде вручили премии «Оскар»
В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Кино
Фильм о белорусском происхождении Джона Уика появился на YouTube
Короткометражный фильм An invitation for John Wick ("Приглашение для Джона Уика"), которое опубликовали на YouTube-канале VOKA Smartfilm, рассказывает о белорусских корнях киногероя.
Политика
Gazeta Wyborcza (Польша): поляки не горят желанием помогать союзникам по НАТО (Gazeta Wyborcza)
Поляки хотят хороших отношений с американцами, а одновременно с россиянами, при этом большинство из них не горит желанием оказывать помощь другому члену НАТО, если на него нападет Россия.
Интернет
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
HTML-страницы, которые загружаются с TON Sites, имеют возможность показывать ссылки, созданные по протоколу «ton://».
Армия и оружие
Ад за 12 минут: йеменские повстанцы нанесли мощнейший удар по саудовским военным. Видео
Мощнейший удар йеменских повстанцев по саудовским военным превратил укреплённую базу в горящий ад.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Армия и оружие
Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты сирийских боевиков
В Сети неоднократно публиковались видео, на которых танки Т-72 выдерживают прямое попадание противотанковых ракет.
Политика
В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию
Ранее МИД Украины сообщал, что Киев согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет в настоящее время.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Экономика
«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Здоровье
Медики определили признаки заболевания щитовидной железы
Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.