Здоровье
РЕН ТВГлава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность распространением нового коронавируса за пределами Китая. Об этом передает пресс-служба ВОЗ.
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Политика
Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.
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В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
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Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
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Южная Корея стала третьим крупнейшим в мире очагом коронавируса, передает RT.
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Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
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Россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь аномально теплой зимы, заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
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В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
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Челябинский "Трактор" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
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Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
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Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Армия и оружие
Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения
Оборонные ведомства Франции и Германии собираются подписать контракт на создание истребителя шестого поколения.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Авто
Jaguar Land Rover представил беспилотник
Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Футбол
Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»
Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Авто
АвтоВАЗ рассказал, кому нужна Lada за 1 млн рублей
Представители АвтоВАЗа Стас Березий рассказал, кому именно нужен автомобиль Lada Vesta Sport, стоимость которого составляет примерно миллион рублей.
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СПАЛ — Ювентус 1:2 (2-й тайм)
Как отмечает твиттер Gracenote Live, эта встреча стала 1000-й для португальца в профессиональной карьере.
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Местная жительница города Вишневое намерена дойти до суда из-за того, что педиатр во время приема ее дочери использовала русский язык.
Политика
В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Происшествия
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Гаджеты
TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники
Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.