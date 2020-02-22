Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность распространением нового коронавируса за пределами Китая. Об этом передает пресс-служба ВОЗ.

Политика Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.

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Общество Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.

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Авто Jaguar Land Rover представил беспилотник Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

Политика США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.

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