Коронавирус
Lenta.ruВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса
Заявления США об искусственном происхождении коронавируса являются спекуляциями. Такое мнение выразил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает ТАСС.
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Заявления американской стороны об искусственном происхождении коронавируса — спекуляции, сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.РИА Новости14:27
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