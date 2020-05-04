Заявления американской стороны об искусственном происхождении коронавируса — спекуляции, сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

с чего всё началось

Заявления США об искусственном происхождении коронавируса являются спекуляциями. Такое мнение выразил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает ТАСС.

ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса

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