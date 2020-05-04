В ответ китайский МИД подчеркнул, что Пекин с самого начала эпидемии придерживался открытой и ответственной позиции в ситуации с вирусом. Как заявил Райан, ВОЗ не получала никаких данных от американской стороны, касающихся возможного происхождения коронавируса.

с чего всё началось

Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса.

ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса

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