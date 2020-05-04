Коронавирус
REGNUMВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса
Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса.
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с чего всё началось
В ответ китайский МИД подчеркнул, что Пекин с самого начала эпидемии придерживался открытой и ответственной позиции в ситуации с вирусом. Как заявил Райан, ВОЗ не получала никаких данных от американской стороны, касающихся возможного происхождения коронавируса.РИА Новости14:27
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РИА Новости вчера в 01:49
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Коммерсантъ 16:03
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
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Общество
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Гаджеты
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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
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Комсомольская правда 16:15
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
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