Коронавирус

Вечерние ВедомостиВечерние ВедомостиВ ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
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с чего всё началось

Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода.
РБК02:00

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В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

ТАСС04:42

ВОЗ: рано говорить о прохождении пика заболевания коронавирусом

Коммерсантъ03:38

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Известия03:19

ВОЗ назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии

Комсомольская правда02:47

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили

Lenta.ru02:32

ВОЗ назвала причину высокой смертности в Италии от коронавируса

Московский Комсомолец02:23

Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РБК02:00
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Здоровье

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
РИА Новости 03:13
Технологии

WhatsApp объявила о запуске новой функции

WhatsApp запускает новую функции, позволяющей активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом сообщается на сайте разработчиков.
РИА Новости 04:08
Транспорт

РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Известия 04:37
Религия

В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса

Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
РБК вчера в 11:13
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Общество

Дмитрий Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой

Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм встал на защиту Валентины Терешковой, которая недавно предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.
Kazanfirst.ru вчера в 16:04
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Общество

Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.
Известия 03:43
Наука

В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение

МедиаПоток вчера в 03:32
Армия и оружие

Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе

Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости 04:38
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым

Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Оka.fm вчера в 07:00
Футбол

Иммобиле послал врача, который обвинил итальянцев в использовании коронавируса для отдыха

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле весьма эмоционально отреагировал на заявление врача Кристиана Йессена.
Евро-футбол.ру вчера в 14:09
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к созданию культа его личности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Владимир Путин относится к созданию культа его личности.
Городовой 13 марта в 06:37
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 13 марта в 08:07
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс 13 марта в 08:33
Путешествия

Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур

На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
BFM.ru вчера в 00:10
Общество

Диетологи опровергли мифы о пользе заменителей сахара

Мифы о пользе сахарозаменителей развенчали в проекте SinAzucar.org.
NewInform 03:41
Футбол

«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ

Аргументы и Факты вчера в 12:50
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос 13 марта в 10:24
Общество

Экономист из J.P. Morgan предсказал волну дефолтов в ряде стран

Сразу несколько стран в ближайшее время могут объявить дефолт, заявил эксперт J.P. Morgan Дэвид Стаббс.
Газета.Ru 04:10
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk 13 марта в 20:23
Хоккей

Бывший российский хоккеист заявил, что будет голосовать за Трампа

Бывший российский игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Брызгалов сообщил, что на следующих выборах президента США поддержит Дональда Трампа.
РИА Новости 04:22
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:10
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Кино

Джонни Деппа показали в образе Джокера

Piter.tv 12 марта в 08:35
Биатлон

Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ

На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
РИА Новости вчера в 17:31
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако»

Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.
ProstoProSport 13 марта в 15:08
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