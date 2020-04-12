Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

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