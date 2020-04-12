Коронавирус
Вести.RuВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
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Общество
В Москве проведут третью масштабную дезинфекцию
Особое внимание рабочие уделят лечебно-профилактическим учреждениям, входам в метро, транспортно-пересадочным узлам и остановкам общественного транспорта.
Говорит Москва вчера в 02:06
Политика
Песков рассказал об отменном здоровье Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:04
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество
Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая
У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
Общество
Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
Как пояснила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Волжская коммуна 10 апреля в 06:39
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
Общество
Главные новости за выходные 11–12 апреля
В России число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 15 тыс. За субботу, 11 апреля, зафиксирован рекордный суточный прирост новых зараженных — 2186.
Коммерсантъ 12:00
Экономика
Новак: кризисная ситуация на рынке нефти сохранится до конца 2020 года
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти сохранится как минимум до конца текущего года.
Газета.Ru 11:18
Хоккей
Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА
За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.
Газета.Ru 10:34
Игры
СМИ: Capcom работает над ремейком Resident Evil 4
По информации VGC, игрой занимается студия M-Two, которая ранее участвовала в разработке ремейка Resident Evil 3. Работа над обновленной версии ведется с 2018 года.
CyberSport.ru 12:13
Происшествия
Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже
Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже.
ТАСС 12:36
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Общество
Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев
«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».
Чемпионат 13:21
Политика
Макрон: Границы Евросоюза могут остаться закрытыми до сентября
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможно Франция или даже весь ЕС оставят границы закрытыми до сентября 2020 года.
Новостной фронт вчера в 10:31
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Общество
Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания COVID-19 может возникнуть после снятия карантинных ограничений.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
Общество
Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.
Piter.tv 12:15
Политика
Владимир Зеленский создает базу ВМС в Бердянске
Владимир Зеленский создает базу ВМС в Бердянске Президент Украины Владимир Зеленский посетил площадку, на которой будет построена база военно-морских сил (ВМС) Украины в Бердянске.
Коммерсантъ 13:24
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Политика
МИД Чехии ответил на уголовное дело по сносу памятника Коневу
МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге.
News.ru 10 апреля в 17:28
Общество
Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками
Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
Вести.Ru 10:42
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23