Коронавирус
Вести.RuВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Читать в источнике
Оценить134
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Происшествия
Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Академик РАН назвал возможный срок спада эпидемии в России
Инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии коронавируса в России.
Пенза-Пресс вчера в 02:32
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 08:38
Политика
Песков прокомментировал визит Путина в больницу в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 12 апреля, прокомментировал посещение российским лидером больницы в Коммунарке.
Известия 07:56
Общество
Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина
Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции — он предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы.
Lenta.ru 09:01
Здоровье
Рост больных коронавирусом: ярославский губернатор обратился к жителям
В своем обращении губернатор прокомментировал столь резкий рост заболевших, а также то, нужно ли закрывать границы региона и было ли ошибочным разрешение выйти на работу персоналу крупных предприятий.
ЯрNews 09:08
Общество
Число зараженных коронавирусом вновь выросло в Смоленской области
В Смоленской области выявлено еще два случая заражения коронавирусом. Итого в общей сложности на 9 апреля - 13 инфицированных.
Readovka67.ru 09 апреля в 11:53
Общество
В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая
Новые Известия 08:22
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Здоровье
В Свердловской области выявили еще четыре случая коронавируса
По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:18
Здоровье
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Происшествия
Три случая заражения коронавирусом подтверждено в Карелии
Накануне в Карелии подтвердился еще один, третий, случай заражения коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 04:01
Футбол
Футболист «Реала»: я ориентируюсь на Месси
Игрок мадридского "Реала" Такефуса Кубо признался в том, что берет пример с форварда каталоской "Барселоны" Лионеля Месси, передает AS.
Газета.Ru 09:52
Общество
Министры ОПЕК+ 12 апреля продолжат переговоры по незавершенной сделке
Вечером в воскресенье, 12 апреля, министры стран ОПЕК+ в полном составе продолжат переговоры по сделке о сокращении нефтедобычи.
Профиль 09:25
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Здоровье
Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля — Ляшко
Киев, 12 апреля 2020, 15:03 — REGNUM Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 08:03
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Экономика
Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян
Падение реальных доходов и рост безработицы Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года.
РБК 07:14
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Игры
В альфа-версии World of Warcraft: Shadowlands нашли поддержку трассировки лучей и VRS
Восьмое расширение World of Warcraft под названием Shadowlands, похоже, добавит в игру поддержку трассировки лучей (конкретно, теней) и затенение с переменной частотой (VRS).
3DNews 06:27
Общество
МИД: Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за матпомощью
Министерство иностранных дел РФ получило данные о 37 тысячах россиян, которые остаются за рубежом в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции и нуждаются в материальной помощи.
Вечерняя Москва 08:35
Футбол
Мать Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом
Мать нападающего «Барселоны» Неймара Надин Гонсалвес опубликовала новую фотографию.
Спорт-Экспресс 07:15
Футбол
Вратарь «Спартака» Ребров постригся налысо
Sports.ru 04:55