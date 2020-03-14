Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания. Об этом в интервью РБК рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
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с чего всё началось

Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода.
РБК02:00

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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РИА Новости06:03

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили

Lenta.ru02:32

ВОЗ: рано говорить о прохождении пика заболевания коронавирусом

Коммерсантъ03:38

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Известия03:19

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

ТАСС04:42

ВОЗ назвала причину высокой смертности в Италии от коронавируса

Московский Комсомолец02:23

Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РБК02:00
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Экономика

Ипотеку в России предложили ужесточить

В новом проекте Банка России рассматривается возможность учитывать зависимость риска также и от размера первоначального взноса в рамках кредитов по «договору долевого участия в строительстве».
Телеканал 360° 08:04
Общество

Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ

Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 06:34
Общество

В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 09:41
Общество

В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса

В Москве зафиксировано 24 случая инфицирования.
Эхо Москвы вчера в 04:00
Здоровье

Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 10:46
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Гаджеты

Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в Малайзии

Китайская компания Xiaomi планирует представить свой новый смартфон Redmi Note 9S для малазийского рынка уже 23 марта в 2020 году.
Дни24 09:04
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Космос

SpaceX не смогла запустить Falcon 9 с 60 спутниками

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 спутников Starlink был отменён автоматически из-за нештатных данных за несколько секунд до старта, сообщает компания SpaceX.
RT на русском 10:39
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
РБК 09:24
Шоу-бизнес

Анна Нетребко назвала закрытие всех государственных учреждений в Австрии «страшным фильмом»

Дни24 03:06
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета 10:45
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Piter.tv 08:34
Политика

Глава минздрава Украины предложил ограничить работу заведений общепита

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания для недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает украинский минздрав.
РИА Новости 09:11
Общество

В Петербурге начались акции в защиту основ конституционного строя

Piter.tv 07:58
Общество

Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса

Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса.
РБК 09:50
Общество

В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение

Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 10:20
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 00:54
Общество

Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте

Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
REGNUM 05:46
Общество

Ростуризм предлагает разрешить туристам изменить дату и место поездки

Ростуризм предложил туроператорам предоставить клиентам возможность перенести даты поездки и изменить место отдыха в течение года в связи с распространением коронавируса.
Вести ФМ 08:10
Происшествия

В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки

В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
Российская газета 10:22
Шоу-бизнес

Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
News.ru вчера в 08:56
Энергетика

В нефтяной войне между Москвой и Эр-Риядом проиграет Вашингтон

Как отмечается в статье, "нефтяная война" между Эр-Риядом и Москвой отрицательно повлияет не только на шансах президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок, но и на недавно приобретенном статусе Америки как крупнейшего в мире производителя черного золота.
Утро.ru 13 марта в 11:41
Футбол

«Валенсия» Черышева заявила о пяти случаях заражения коронавирусом

Пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
РБК 10:22
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Армия и оружие

ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
РИА Новости 07:12
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда вчера в 19:20
Происшествия

Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи областного суда и председателя совета судей Новосибирской области Инны Петруниной.
Сиб.фм вчера в 22:39
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
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