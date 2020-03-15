Коронавирус
РИА НовостиВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания. Об этом в интервью РБК рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
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В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода.РБК02:00
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Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом COVID-19 в России, достигло 63.
Футбол
Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Политика
Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, благодаря этому Путин сможет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Шоу-бизнес
«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.
Общество
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Футбол
В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ
Транспорт
РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами
На сайте РЖД уточняется, что поезда между Калининградом и другими российскими городами, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.
Общество
Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом
Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Здоровье
Минздрав предостерег россиян от употребления алкоголя при гриппе
Внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина рассказала, к каким пагубным последствиям приводит употребление алкоголя при симптомах ОРВИ.
Общество
Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.
Политика
Глава минздрава Украины предложил ограничить работу заведений общепита
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания для недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает украинский минздрав.
Общество
Теплая погода не спешит возвращаться в Москву
После аномального тепла в начале месяца, жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме марта.
Происшествия
Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку
Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Происшествия
Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Японский автогигант Honda сообщил о начале продаж обновленного кроссовера Breeze еще с конца прошлого года.
Общество
Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса
Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.