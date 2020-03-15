Коронавирус

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Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания. Об этом в интервью РБК рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
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с чего всё началось

Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода.
РБК02:00

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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

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ТАСС04:42

Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РБК02:00
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«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
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Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

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В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ

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После аномального тепла в начале месяца, жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме марта.
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Новый кроссовер Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander

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