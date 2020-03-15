В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода.

с чего всё началось

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания. Об этом в интервью РБК рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

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