ВОЗ не имеет претензий к статистике смертности от коронавируса в России. Об этом в интервью Business FM рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Сейчас в стране зафиксировано более полумиллиона случаев заражения, а летальных исходов — 6,5 тысячи.

с чего всё началось

Заявление директора Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о "необычной" статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением. Об этом, как передает Business FM, сообщила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович.

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

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