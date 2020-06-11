Коронавирус
РИА НовостиВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
Заявление директора Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о "необычной" статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением. Об этом, как передает Business FM, сообщила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович.
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с чего всё началось
ВОЗ не имеет претензий к статистике смертности от коронавируса в России. Об этом в интервью Business FM рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Сейчас в стране зафиксировано более полумиллиона случаев заражения, а летальных исходов — 6,5 тысячи.BFM.ruвчера в 13:00
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В ВОЗ объяснили заявление о «необычной» смертности от COVID-19 в России
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