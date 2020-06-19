Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса. Он обратил внимание, что многим людям надоело оставаться дома, власти стран стремятся возобновлять экономическую деятельность.
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Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

РБК13:41

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Lenta.ru12:20

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе эпидемии коронавируса

РИА Новости12:29

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

Коммерсантъ12:24

ВОЗ предупредила об «очень опасной фазе» пандемии коронавируса

Вести.Ru12:36

Глава ВОЗ предупредил о вступлении мира в новую опасную фазу пандемии

RT на русском11:59

В ВОЗ предупредили о новой опасной фазе пандемии коронавируса

ТАСС11:49
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Футбол

Крылья Советов — Ахмат 2:4

ProstoProSport 12:57
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:21
Космос

New Horizons первым показал неземное звёздное небо

Отправленный в межзвездное путешествие 14 лет назад спутник New Horizons отдалился от планеты чуть менее чем на 8 миллиардов километров, что в 23 раза больше всей околосолнечной орбиты Земли.
Территория новостей 17 июня в 09:38
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Политика

США нашли для себя альтернативу ВОЗ

Конкретные организации Ричардсон назвать отказался, однако подчеркнул, что в Соединенных Штатах уже есть ряд неправительственных организаций, которые смогут быть альтернативой ВОЗ по ряду вопросов.
REGNUM 17:48
Футбол

Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости 15:37
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна показала совместные фото

31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями.
Московский Комсомолец 08:08
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Политика

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
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Здоровье

Мясников рассказал, как распознать плохого врача

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого.
РИА Новости вчера в 05:19
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Шоу-бизнес

Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым показала их съемную квартиру

Экономика сегодня 18:23
Политика

В России появились орден Пирогова и медаль Луки Крымского

В России появились новые награды - Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Вести.Ru 08:15
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Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу

News.ru 07:08
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции

Lenta.ru 13:58
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Здоровье

Врач объяснила, как определить рак по запаху

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в эфире телеканала Роосия-1 о том, что необычный запах человеческого пота может быть признаком нарушения работы внутренних органов или заболеваний.
Профиль вчера в 16:52
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Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
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Единоборства

Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик.
Нева Спорт 17 июня в 16:28
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Киберспорт

Valve продлила длительность Battle Pass на неделю

В официальном twitter-аккаунте Dota 2 появилось объявление о том, что длительность Battle Pass продлили с 12 до 19 сентября.
Dota2.ru 18:19
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
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Футбол

Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»

Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
ProstoProSport 08:38
Политика

Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша

Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России.
REGNUM 15:57
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Экономика

Сбербанк начал брать комиссию за переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в 1% за денежные переводы через банкоматы.
Sostav.ru 08:00
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Здоровье

Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° вчера в 05:55
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова приезжала в Астрахань на суд

Сегодня многие местные паблики сообщали, что астраханцы в разных точках города видели Анастасию Воловчкову.
SM News вчера в 11:35
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Футбол

«Челси» объявил о трансфере Вернера

Советский спорт вчера в 05:22
Финансы

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
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Экономика

РЖД продали «Вагонную ремонтную компанию-2» почти за 11 млрд рублей

«Вагонная ремонтная компания-2» (ВРК-2) была продана «Российскими железными дорогами» (РЖД) за 10,7 млрд рублей, сообщает 19 июня ТАСС.
ИА Красная Весна 16:34
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Политика

Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
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Главное