В некоторых странах мира начался повторный пик заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По словам спикера, уверенности в том, что второй волны не будет, нет.

Политика У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times. 89

Общество Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными. 12

Энергетика Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.

Происшествия В Норильске завершили второй этап ликвидации последствий ЧП «Второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершён сбором основной массы топливно-водяной смеси», — заявил представитель оперативных служб.

Общество В Греции за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса В Греции за сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну.

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 68

Общество Число жертв коронавируса в РФ превысило 10 тысяч Пятые сутки подряд прирост общего числа подтвержденных случаев коронавируса в стране держится на отметке в 1%. Коэффициент распространения инфекции (показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до изоляции) в России в субботу составил 0,99.

Экономика В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 383

Общество В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ Благовещенск, 3 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 34

Общество Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.

Единоборства Тони Фергюсон поддержал Хабиба Нурмагомедова после смерти отца Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова, отец которого Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет.

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 45

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,7K