Коронавирус

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В некоторых странах мира начался повторный пик заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По словам спикера, уверенности в том, что второй волны не будет, нет.
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ВОЗ объявила о втором пике первой волны коронавируса

Известиявчера в 18:40

ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:01

Волнительная пора

N+102 июля в 18:43

В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса

РИА Новостивчера в 14:38

ВОЗ заявила о «вторых пиках» пандемии коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:54

ВОЗ допустила, что второй волны COVID-19 может не быть

Коммерсантъвчера в 15:25

Коронавирус 2.0: как Россия защитится от второй волны пандемии

Daily Storm02 июля в 12:00
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Политика

У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
Российская газета 00:50
89
Общество

Около 19% от месячной нормы осадков выпало в Москве днем в пятницу

РИАМО вчера в 15:24
5
Общество

Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата

Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ вчера в 12:52
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Энергетика

Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике

Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН 02 июля в 07:40
Происшествия

В Норильске завершили второй этап ликвидации последствий ЧП

«Второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершён сбором основной массы топливно-водяной смеси», — заявил представитель оперативных служб.
RT на русском 03:25
Общество

Sony сменит название впервые более чем за 60 лет

Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет.
Astera вчера в 10:08
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Происшествия

Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

REGNUM вчера в 11:44
5,3K
Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
13
Общество

В Греции за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну.
RT на русском вчера в 14:30
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Происшествия

Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
11
Общество

Число жертв коронавируса в РФ превысило 10 тысяч

Пятые сутки подряд прирост общего числа подтвержденных случаев коронавируса в стране держится на отметке в 1%. Коэффициент распространения инфекции (показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до изоляции) в России в субботу составил 0,99.
НТВ 03:30
Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru вчера в 15:31
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Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва вчера в 15:43
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
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Общество

Определены самые безопасные места во время грозы

Самые безопасные места во время летней грозы перечислил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
Live24 02:51
3
Общество

В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ

Благовещенск, 3 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 03:57
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Культура

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

CT news вчера в 05:55
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Общество

Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус

Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Религия

В РПЦ дали характеристику лишенному сана опальному священнику

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) дал характеристику опальному схиигумену Сергию (Николаю Романову), ранее лишенному сана.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Происшествия

Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

На 2 июля в Алтайском крае у 4 134 человек подтвержден коронавирус, среди зараженных 410 детей.
Kursk.com 02 июля в 03:31
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Единоборства

Тони Фергюсон поддержал Хабиба Нурмагомедова после смерти отца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова, отец которого Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет.
РИА Новости 00:45
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Известия вчера в 20:46
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Армия и оружие

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

Газета.Ru 02 июля в 10:28
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Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
2,7K
Здоровье

Еще две смерти и 91 заболевший: коронавирус не отступает от Волгограда и области

В Волгограде и области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 91 человека. Официально подтвердили еще две смерти.
V1.ru 03:30
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