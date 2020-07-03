Коронавирус
ИзвестияВОЗ объявила о втором пике первой волны коронавируса
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости. По его мнению, это не вторая волна. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает «РИА Новости».
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Политика
На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает агентство УНИАН.
Российская газета 05:48
Происшествия
Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК
«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.
РБК 15:10
Авто
Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей
Крупнейший автоконцерн Hyundai готовится к открытию в России своего первого завода по производству современных двигателей.
Лезги газет 01:43
Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС вчера в 21:04
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
Футбол
В Испании описали «детское» поведение Смолова
Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало описал поведение российского нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Lenta.ru 17:22
Происшествия
Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан
Тело Заслуженного тренера Российской Федерации Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:51
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн человек.
Известия 19:59
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Новый фильм-катастрофа российского актера Данилы Козловского выйдет в прокат в Северной Америке.
CT news 15:19
Здоровье
В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
В правительстве Свердловской области прокомментировали письмо главы местного Роспотребнадзора Дмитрия Козловских о занижении реального количества зараженных коронавирусом.
Городовой 11:30
Происшествия
Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного
Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия 19:36
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Игры
Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM 15:56
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb 18:02
Космос
Астрономы показали, как выглядит космический «фейерверк»
Команда ученых говорит, что эти облака выглядят так, как будто у них достаточно массы, чтобы продолжать процесс формирования звезд еще миллион лет или около того.
Популярная механика 03:56
Шоу-бизнес
Хазанов опроверг информацию об экстренном вызове врачей
Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к нему из-за проблем с дыханием приехали медики скорой помощи.
НТВ 14:21
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Футбол
Месси решил покинуть «Барселону» в 2021 году
Vprognoze.ru 04:11
Кино
Названа предварительная дата открытия кинотеатров в Москве
Согласно заявлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, кинотеатры в России смогут вернуться к работе не ранее 15 июля, при этом в каждом регионе власти смогут самостоятельно определять конкретную дату открытия.
Фильм Про 10:09