Общество
Газета.RuВОЗ объявила пандемию коронавируса
Ранее стало известно, что более 100 тыс. человек в мире заразились коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
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Дубль Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из ЛЧ
Армия и оружие
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Религия
РПЦ призвала к усиленной молитве в связи с эпидемией коронавируса
Орган управления Русской православной церкви просит «архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян» молиться «о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».
Здоровье
Правительство Украины объявило трехнедельный карантин
Правительство Украины 11 марта приняло ряд решений по борьбе с угрозой распространения коронавируса и, в частности, предложило ввести на три недели карантин на всей территории страны.
Энергетика
Минэкономики запуталось в сетях
Минэкономики поддержало позицию Минэнерго и "Россетей" о необходимости дифференциации единого тарифа ФСК (управляет магистральными сетями), следует из письма нового главы ведомства Максима Решетникова вице-премьеру Юрию Борисову от 5 марта (есть у "Ъ").
Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Авто
Обновленная российская Hyundai Creta подорожала
Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.
Игры
Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»
В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Гаджеты
Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров
Если план будет одобрен Европарламентом, то он расширит охват закона об экодизайне на смартфоны, планшеты, компьютеры.
Футбол
У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Общество
В Италии закроют почти все магазины
В стране будет приостановлена почти вся торговая деятельность.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта
Происшествия
Всех горняков вывели из шахт в Коми после задымления
Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления.
Экономика
Потребитель судится с Челябинским цинковым заводом
ООО «Завод "Стройдеталь"» подало иск к входящему в УГМК Челябинскому цинковому заводу, требуя признать, что отказ ЧЦЗ поставлять цинк нарушает закон о защите конкуренции.
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин показал 21-летнюю красавицу-дочь
Пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Кстати, старший сын актеров учится во ВГИКе.
Шоу-бизнес
Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав
Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
Киберспорт
Боевой пропуск появится в World of Tanks
Общество
В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса
В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Политика
Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»
Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.