с чего всё началось

Ранее стало известно, что более 100 тыс. человек в мире заразились коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

Здоровье Правительство Украины объявило трехнедельный карантин Правительство Украины 11 марта приняло ряд решений по борьбе с угрозой распространения коронавируса и, в частности, предложило ввести на три недели карантин на всей территории страны.

Энергетика Минэкономики запуталось в сетях Минэкономики поддержало позицию Минэнерго и "Россетей" о необходимости дифференциации единого тарифа ФСК (управляет магистральными сетями), следует из письма нового главы ведомства Максима Решетникова вице-премьеру Юрию Борисову от 5 марта (есть у "Ъ").

Авто Обновленная российская Hyundai Creta подорожала Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана» В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.

Футбол У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Экономика Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".

Экономика Потребитель судится с Челябинским цинковым заводом ООО «Завод "Стройдеталь"» подало иск к входящему в УГМК Челябинскому цинковому заводу, требуя признать, что отказ ЧЦЗ поставлять цинк нарушает закон о защите конкуренции.

Шоу-бизнес Иван Охлобыстин показал 21-летнюю красавицу-дочь Пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Кстати, старший сын актеров учится во ВГИКе.

Шоу-бизнес Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.

Музыка Группа «Время и стекло» объявила о распаде В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

Общество В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.