Общество

Газета.RuГазета.RuВОЗ объявила пандемию коронавируса

Ранее стало известно, что более 100 тыс. человек в мире заразились коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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с чего всё началось
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил
, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия».
РБК12:33

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ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

РИА Новости16:48

ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции

Газета.Ru15:27

Что такое пандемия согласно Всемирной организации здравоохранения

ТАСС14:07

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Взгляд.ру13:06

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

РБК12:53

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

RT на русском12:32

ВОЗ: коронавирус может перерасти в пандемию, несмотря на рост числа выздоровевших в Китае

Век10:19
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru вчера в 15:17
Футбол

Дубль Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из ЛЧ

RT на русском 18:33
Армия и оружие

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:32
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru 12:52
Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости 17:59
Религия

РПЦ призвала к усиленной молитве в связи с эпидемией коронавируса

Орган управления Русской православной церкви просит «архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян» молиться «о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».
Говорит Москва 12:54
Здоровье

Правительство Украины объявило трехнедельный карантин

Правительство Украины 11 марта приняло ряд решений по борьбе с угрозой распространения коронавируса и, в частности, предложило ввести на три недели карантин на всей территории страны.
Интерфакс 08:27
Энергетика

Минэкономики запуталось в сетях

Минэкономики поддержало позицию Минэнерго и "Россетей" о необходимости дифференциации единого тарифа ФСК (управляет магистральными сетями), следует из письма нового главы ведомства Максима Решетникова вице-премьеру Юрию Борисову от 5 марта (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 18:32
Политика

Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков

Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Политика Сегодня вчера в 09:07
Авто

Обновленная российская Hyundai Creta подорожала

Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.
Новые автомобили вчера в 12:43
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Игры

Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня

3DNews вчера в 11:29
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»

В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Взгляд.ру 13:57
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Гаджеты

Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров

Если план будет одобрен Европарламентом, то он расширит охват закона об экодизайне на смартфоны, планшеты, компьютеры.
iXBT.com 18:19
Футбол

У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 18:10
Общество

В Италии закроют почти все магазины

В стране будет приостановлена почти вся торговая деятельность.
Lenta.ru 18:24
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости 17:59
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:23
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Происшествия

Всех горняков вывели из шахт в Коми после задымления

Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления.
Известия 17:15
Экономика

Потребитель судится с Челябинским цинковым заводом

ООО «Завод "Стройдеталь"» подало иск к входящему в УГМК Челябинскому цинковому заводу, требуя признать, что отказ ЧЦЗ поставлять цинк нарушает закон о защите конкуренции.
Коммерсантъ 18:32
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин показал 21-летнюю красавицу-дочь

Пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Кстати, старший сын актеров учится во ВГИКе.
Летидор вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав

Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
NewInform 14:13
Музыка

Группа «Время и стекло» объявила о распаде

В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Инфорос 06:55
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
РИА Новости 11:03
Киберспорт

Боевой пропуск появится в World of Tanks

News.ru 09:36
Общество

В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса

В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:14
Политика

Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»

Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.
РИА Новости 16:17
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