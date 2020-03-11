Общество

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. "В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил гендиректор организации.
Читать в источнике
Комментировать852
с чего всё началось
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил
, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия».
РБК12:33

Подробнее о событии

Что такое пандемия согласно Всемирной организации здравоохранения

ТАСС14:07

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

RT на русском14:46

ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции

Газета.Ru15:27

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

РИА Новости16:48

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Взгляд.ру13:06

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

РБК12:53

Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

Российская газета13:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 08:01
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 06:28
Политика

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости 21:26
Технологии

Лучшие спецназовцы Израиля помогут Кенесу Ракишеву в проектах по кибербезопасности

Помочь в решении проблем кибербезопасности и должны специалисты Sirin Cyber.
Откровенно RU 21:25
Энергетика

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 14:52
Политика

Сенатор Нарусова усомнилась в легитимности обнуления сроков Путина

Член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты.
News.ru 13:35
Армия и оружие

Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

РИА Новости 19:55
Общество

Юг Сахалина агломерируют за два года

Первые шаги в деле создания единого пространства из трех городов должны произойти в ближайшие месяцы — в первом полугодии 2020 года администрации муниципалитетов подпишут соглашение о намерении объединиться.
Сахалин.Инфо 21:31
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Футбол

Александр Глеб завершил карьеру игрока

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб объявил о завершении карьеры.
LiveResult.Ru 16:43
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков

Глава государства Владимир Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков.
9111.ru вчера в 08:52
Гаджеты

В Россию раньше срока пришел новый Samsung Galaxy S20. Цена

Российская газета 05:02
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv 06:24
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости 20:01
Экономика

Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина

Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
Эхо Москвы 12:03
Хоккей

Овечкин забросил в этом сезоне 48-ю шайбу и снова догнал Пастрняка

Трансляцию вели западные спортивные телеканалы. По количеству заброшенных шайб в сезоне Овечкин снова догнал Давида Пастрняка.
МонаВиста вчера в 04:14
Спорт

Иркутский ЧМ по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) поздно вечером 11 марта объявила приняла решение о переносе чемпионата мира, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске на специально построенной ледовой арене «Байкал».
Байкал24 18:42
Политика

В Челябинске готовят митинг против обнуления президентских сроков

Оппозиция готовит акцию протеста против поправок в Конституцию и возможного обнуления президентских сроков после принятия изменений в Основной закон страны.
Znak.com 04:03
Происшествия

Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву

Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 10:40
Политика

Глава МИД Польши признал ведущую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Парламентская газета 12:36
Футбол

Симеоне: «У „Барселоны“ есть Месси, а у „Атлетико“ Облак»

В "Барселоне" есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак.
Евро-футбол.ру 20:49
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли трое детей и двое взрослых

Иркутск, 12 марта 2020, 04:10 — REGNUM Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в селе Казачинское в Иркутской области в ночь на 12 марта.
REGNUM 21:10
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Ведомости 15:14
Экономика

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
РБК 19:53
Общество

В Лондоне арестована недвижимость семьи Назарбаева

Век 09:32
Авто

Tesla выпустила миллионный электромобиль

Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.
32CARS.ru вчера в 08:09
Гаджеты

Смартфон Эскобара оказался Galaxy Fold в золотой фольге

The GEEK 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное