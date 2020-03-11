с чего всё началось

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. "В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил гендиректор организации.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Спорт Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.

Политика США запретят въезд из Европы из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.

Энергетика Еще три страны объявили нефтяную войну России Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.

Политика Сенатор Нарусова усомнилась в легитимности обнуления сроков Путина Член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты.

Общество Юг Сахалина агломерируют за два года Первые шаги в деле создания единого пространства из трех городов должны произойти в ближайшие месяцы — в первом полугодии 2020 года администрации муниципалитетов подпишут соглашение о намерении объединиться.

Футбол Александр Глеб завершил карьеру игрока Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб объявил о завершении карьеры.

Спорт Иркутский ЧМ по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса Международная федерация хоккея с мячом (FIB) поздно вечером 11 марта объявила приняла решение о переносе чемпионата мира, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске на специально построенной ледовой арене «Байкал».

Политика В Челябинске готовят митинг против обнуления президентских сроков Оппозиция готовит акцию протеста против поправок в Конституцию и возможного обнуления президентских сроков после принятия изменений в Основной закон страны.

Происшествия В Иркутской области при пожаре погибли трое детей и двое взрослых Иркутск, 12 марта 2020, 04:10 — REGNUM Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в селе Казачинское в Иркутской области в ночь на 12 марта.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Экономика Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.