Общество

Газета.RuГазета.RuВОЗ объявила пандемию коронавируса

Ранее стало известно, что более 100 тыс. человек в мире заразились коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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с чего всё началось
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил
, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия».
РБК12:33

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ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

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ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

RT на русском14:46

Коронавирус приобрёл масштаб пандемии

МордовМедиа13:49

Что такое пандемия согласно Всемирной организации здравоохранения

ТАСС14:07

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Взгляд.ру13:06

ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции

Газета.Ru15:27

Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

Российская газета13:22
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Политика

В Госдуме разъяснили условие обнуления президентских сроков Путина

Ранее 10 марта Госдума приняла во втором чтении поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков, которая позволяет действующему президенту страны Владимиру Путину после 2024 года вновь баллотироваться на пост главы государства.
Московский Комсомолец 04:01
Энергетика

Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии

Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Коммерсантъ 14:20
Технологии

Несправедливость устранена. Google Play почернел для всех смартфонов с Android

Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd — Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020 Осенью 2019 года тёмная тема стала доступна для Android 10, а теперь — для устройств с установленной Android 5.0 Lollipop и более новыми версиями ОС.
iXBT.com 19:40
Общество

В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса

В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:14
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Футбол

У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус

Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
РБК 19:01
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM 02:07
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Экономика

Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной

Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.
REGNUM 13:00
Политика

Глава МИД Польши признал главную роль СССР в победе над фашизмом

Глава МИД Польши Яцек Чапутович признал решающую роль СССР в победе над фашизмом.
ФАН 13:03
Армия и оружие

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:32
Общество

В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Аргументы недели 14:57
Хоккей

«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел с плей-офф КХЛ

«Йокерит» в гостях обыграл «Локомотив» в шестом матче 1/8 финала серии плей-офф КХЛ.
Metaratings 14:32
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости 17:59
Политика

Руководство Чехии заявило о готовности к переговорам с Россией

В сообщении отмечается, что высшие государственные деятели Чехии готовы «к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями Евросоюза и НАТО» с целью разблокирования взаимных отношений.
REGNUM 19:53
Авто

Назван срок,за который в РФ можно накопить на автомобиль

Piter.tv 15:51
Политика

Особое мнение: Кирилл Мартынов

Напоминаю, что сразу после нас в 6 часов здесь в эфире Ютуба "Эхо Москвы", правда, только, будет Глеб Павловский отвечать на ваши вопросы в программе "ДайДудя".
Эхо Москвы 13:56
Происшествия

Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
РБК 13:54
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
РИА Новости 11:03
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос 09 марта в 08:03
Футбол

Покер Иличича принёс «Аталанте» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Напомним, первый матч завершился победой «Аталанты» со счётом 4:1. Таким образом, итальянский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
REGNUM 01:39
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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Происшествия

На шахте в Коми произошло задымление

Интерфакс 15:55
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 08:01
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LG объявила старт продаж 14 OLED-моделей

LG Electronics (LG) запускает в продажу линейку телевизоров 2020 года - 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD.
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Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК

Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
МонаВиста 11:10
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

RT на русском 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
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