с чего всё началось

Ранее стало известно, что более 100 тыс. человек в мире заразились коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

Политика В Госдуме разъяснили условие обнуления президентских сроков Путина Ранее 10 марта Госдума приняла во втором чтении поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков, которая позволяет действующему президенту страны Владимиру Путину после 2024 года вновь баллотироваться на пост главы государства.

Технологии Несправедливость устранена. Google Play почернел для всех смартфонов с Android Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd — Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020 Осенью 2019 года тёмная тема стала доступна для Android 10, а теперь — для устройств с установленной Android 5.0 Lollipop и более новыми версиями ОС.

Общество В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.

Футбол У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.

Экономика Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.

Общество В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.

Политика Руководство Чехии заявило о готовности к переговорам с Россией В сообщении отмечается, что высшие государственные деятели Чехии готовы «к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями Евросоюза и НАТО» с целью разблокирования взаимных отношений.

Политика Особое мнение: Кирилл Мартынов Напоминаю, что сразу после нас в 6 часов здесь в эфире Ютуба "Эхо Москвы", правда, только, будет Глеб Павловский отвечать на ваши вопросы в программе "ДайДудя".

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.