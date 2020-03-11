Общество

Российская газетаРоссийская газетаГлава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
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с чего всё началось
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил
, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия».
РБК12:33

Подробнее о событии

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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