с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.

Политика Путин заявил о готовности повторить Великую Отечественную войну Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае нападения повторит то же, что было во время Великой Отечественной войны.

Экономика Предсказатель кризиса 2008 года предупредил о катастрофе Предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предупредил о новой экономической катастрофе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Independent.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.

Футбол Экс-сотрудник сборной России: Евро-2020 перенесут с вероятностью 99% Тележурналист Мурад Латипов, сотрудник сборной России на чемпионате мира 2018 года, заявил о том, что с высокой долей вероятности Евро-2020 перенесут на более поздний срок из-за коронавируса.

Политика В Екатеринбурге пройдет митинг против обнуления президентских сроков В Екатеринбурге оппозиционеры подали заявки на проведение митингов против обнуления сроков президента и против внесения поправок в Конституцию.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Происшествия Следователи возбудили уголовное дело о взятках в ГУ МЧС по Липецкой области Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении нескольких должностных лиц Главного управления МЧС по региону, которые получали взятки от сотрудников за их покровительство по службе.

Общество В РФ начнут автоматически оформлять материнский капитал В Минтруде рассказали, что Материнский капитал в России начнут оформлять автоматически с 15 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.