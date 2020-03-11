Общество
ТАССВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
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Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Политика
Путин заявил о готовности повторить Великую Отечественную войну
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае нападения повторит то же, что было во время Великой Отечественной войны.
Экономика
Предсказатель кризиса 2008 года предупредил о катастрофе
Предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предупредил о новой экономической катастрофе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Independent.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса
В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Игры
Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК
Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
Футбол
Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах
Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
Футбол
Экс-сотрудник сборной России: Евро-2020 перенесут с вероятностью 99%
Тележурналист Мурад Латипов, сотрудник сборной России на чемпионате мира 2018 года, заявил о том, что с высокой долей вероятности Евро-2020 перенесут на более поздний срок из-за коронавируса.
Политика
В Екатеринбурге пройдет митинг против обнуления президентских сроков
В Екатеринбурге оппозиционеры подали заявки на проведение митингов против обнуления сроков президента и против внесения поправок в Конституцию.
Общество
В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса
В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Еще три страны — Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — объявили нефтяную войну России.
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело о взятках в ГУ МЧС по Липецкой области
Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении нескольких должностных лиц Главного управления МЧС по региону, которые получали взятки от сотрудников за их покровительство по службе.
Общество
В РФ начнут автоматически оформлять материнский капитал
В Минтруде рассказали, что Материнский капитал в России начнут оформлять автоматически с 15 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости».
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что из-за ослабления рубля есть риск подорожания в стране лекарств и бытовой техники.
Шоу-бизнес
Уволенный с Первого канала Шепелев выходит на новую работу
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Происшествия
Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии
Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Общество
Коронавирус в Италии: число жертв за сутки выросло на треть
Рим, 10 марта 2020, 20:48 — REGNUM По данным на вечер вторника, 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть, сообщил журналистам комиссар Анджело Боррелли.