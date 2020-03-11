Общество
REGNUMВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 марта, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
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