с чего всё началось

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 марта, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Общество Штрафы для российских водителей решили оставить прежними Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.

Музыка Группа «Время и стекло» заявила о распаде Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Экономика АТОР представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении ассоциации.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Общество Российским чиновникам рекомендовали отменить командировки за рубеж Неделю назад руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы уже распорядилось временно отменить до 1 апреля как зарубежные командировки своих сотрудников, так и ответные визиты иностранных преподавателей.

Космос Blue Origin показала ракету-конкурента Falcon Heavy Обтекатель тяжёлой ракеты диаметром более семи метров обладает настолько внушительными габаритами, что внутри него может полностью поместиться New Shepard, другая ракета, разработанная Blue Origin.

Политика Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.

Политика Трамп может ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.