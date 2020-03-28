Коронавирус
Lenta.ruВОЗ оценила готовность России к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения в России готова к борьбе с новым коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и оставаться дома, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 28 марта.
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Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Происшествия
В Петербурге задержали сбежавшего с карантина
«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
Армия и оружие
В США «возникли вопросы» к «Гадюке» на Су-57
В ноябре 2019 года The Drive написало, что Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Происшествия
В Москве умерла женщина с коронавирусом
69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
Шоу-бизнес
Рудковская резко ответила подписчице на критику
Музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила критикующим ее подписчикам в соцсети Instagram за фотографии с едой.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Здоровье
Мурашко: медики в России не заражались коронавирусом от пациентов
Несколько врачей в России заразились коронавирусом, но не от пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Кино
Актер Марк Блум умер от коронавируса
Армия и оружие
От обстрела на Донбассе погибла женщина 1931 года рождения
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
В Карелии приостановили работу общественного транспорта
Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Футбол
РПЛ рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в июле
Руководство РПЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона во второй половине июля, сообщает «Чемпионат».
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Происшествия
Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу
Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Происшествия
В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Общество
У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд
Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Общество
Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города
Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Общество
Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля
Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
Здоровье
В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом
В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Общество
Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса
Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Компания OneWeb объявила о банкротстве
Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Общество