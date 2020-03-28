Система здравоохранения в России готова к борьбе с новым коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и оставаться дома, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 28 марта.

ВОЗ оценила готовность России к борьбе с коронавирусом

Армия и оружие В США «возникли вопросы» к «Гадюке» на Су-57 В ноябре 2019 года The Drive написало, что Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Политика Россия закроет границу с Белоруссией Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Происшествия Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла.

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Общество Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.

Общество Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.

Общество Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

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Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.