Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВОЗ оценила готовность России к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения в России готова к борьбе с новым коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и оставаться дома, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 28 марта.
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В ВОЗ назвали российское здравоохранение готовым к борьбе с COVID-19

РБК07:44

ВОЗ: Россия добилась достаточной отсрочки эпидемии, чтобы подготовить систему здравоохранения

Эхо Москвы06:30

ВОЗ отметила готовность здравоохранения в России к борьбе с COVID-19

РИА Новости05:59

ВОЗ оценила готовность системы здравоохранения России к борьбе с COVID-19

RT на русском06:18

ВОЗ: в России система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом

Комсомольская правда06:10

В ВОЗ заявили, что Россия добилась отсрочки эпидемии коронавируса

ТАСС06:28

ВОЗ оценила готовность России к борьбе с коронавирусом

Lenta.ru05:42
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Армия и оружие

В США «возникли вопросы» к «Гадюке» на Су-57

В ноябре 2019 года The Drive написало, что Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Lenta.ru вчера в 02:41
Происшествия

В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
РБК 10:28
Шоу-бизнес

Рудковская резко ответила подписчице на критику

Музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила критикующим ее подписчикам в соцсети Instagram за фотографии с едой.
Народные новости 02:27
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Здоровье

Мурашко: медики в России не заражались коронавирусом от пациентов

Несколько врачей в России заразились коронавирусом, но не от пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
НТВ 07:51
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Регион online 26 марта в 14:02
Армия и оружие

От обстрела на Донбассе погибла женщина 1931 года рождения

Евразия Daily 09:55
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Футбол

РПЛ рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в июле

Руководство РПЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона во второй половине июля, сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 10:10
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Российская газета 08:44
Происшествия

Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу

Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла.
Украина.ру 03:22
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Общество

У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Вести.Ru 11:26
Общество

Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Ведомости 07:47
Общество

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
ТАСС 09:29
Здоровье

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
Общество

Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса

Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
9111.ru 02:47
Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Remedium.ru вчера в 07:09
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Общество

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Lenta.ru 00:37
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко рассказала о своем выздоровлении после коронавируса

Mockva.ru 11:00
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством

Российская газета 10:54
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