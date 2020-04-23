Коронавирус
Российская газетаВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса
Ограничительные меры, принятые российскими властями для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, были эффективными. Об этом журналистам заявила представитель Всемирной организации здравоохранения, глава странового комитета ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.РИА Новости07:10
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