Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.

с чего всё началось

Ограничительные меры, принятые российскими властями для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, были эффективными. Об этом журналистам заявила представитель Всемирной организации здравоохранения, глава странового комитета ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

ВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса

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