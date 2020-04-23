Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.

с чего всё началось

В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С таким мнением выступила представитель организации Мелита Вуйнович.

ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,9K

Общество В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. 5K

Политика Лукашенко не планирует закрывать границы Белоруссии из-за пандемии Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Экономика Центробанк допустил отток вкладов Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%). 217

Здоровье В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19. 186

Политика Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования. 818

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 345

Политика Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. 567

Энергетика Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье. 3

Политика Зеленский заявил о наличии плана по выходу Украины из карантина Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у правительства страны есть четкий план по выходу из карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. 2

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 30

Общество Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19. 16

Общество В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути. 169

Армия и оружие Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.

Общество Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии С начала года Лукашенко насчитал три сокрушительных удара по экономике страны. 63

Экономика Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. 12K