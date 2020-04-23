Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С таким мнением выступила представитель организации Мелита Вуйнович.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.
РИА Новости07:10

Подробнее о событии

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

РИА Новости07:10

ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Газета.Ru10:39

ВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса

Российская газета10:03

Представитель ВОЗ назвала признак прохождения пика коронавируса в России

Известия08:28

В ВОЗ назвали признак прохождения пика заболеваемости COVID-19

РБК08:03

Меры по борьбе с COVID-19 в РФ работают – ВОЗ

Москва 2407:38

В ВОЗ оценили принятые Россией меры по борьбе с коронавирусом

RT на русском11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,9K
Шоу-бизнес

Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом

Российская газета 11:51
24
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5K
Политика

Лукашенко не планирует закрывать границы Белоруссии из-за пандемии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:30
Здоровье

БСМП Курска закрыли на карантин

vKurske.com 06:29
14
Интернет

Яндекс запустил платформу для умных телевизоров

Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb 10:57
28
Здоровье

Медики Подмосковья пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом

Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы обвинили администрацию в возможном заражении 52 медиков.
Medvestnik.ru 01:30
491
Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
217
Здоровье

В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса

Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
186
Общество

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
123
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
401
Политика

Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний

Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
818
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
345
Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
567
Энергетика

Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
3
Политика

Зеленский заявил о наличии плана по выходу Украины из карантина

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у правительства страны есть четкий план по выходу из карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:48
2
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:30
699
Здоровье

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
329
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
30
Общество

Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом

В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
16
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
54
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
169
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 08:43
Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
2,1K
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
5
Общество

Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии

Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии С начала года Лукашенко насчитал три сокрушительных удара по экономике страны.
Экспресс газета 06:58
63
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
91
Кино

Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов

Народные новости 11:38
1
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 21 апреля в 16:33
12K
Авто

Уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» продают в Казахстане

"Барс-01" технически представляет собой симбиоз шасси, трансмиссии, силового агрегата и колес ГАЗ-66 с кузовом УАЗ-469 и расширителями колесных арок ЗИЛ-131.
Российская газета вчера в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное