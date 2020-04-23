Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.

с чего всё началось

В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С таким мнением выступила представитель организации Мелита Вуйнович.

ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

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