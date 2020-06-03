Коронавирус
РБКВ ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Ситуация с коронавирусом в России и на Украине постепенно стабилизируется, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. Трансляция мероприятия шла на странице ВОЗ в Facebook.
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Общество
Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове
Интерфакс 07:27
Политика
Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Общество
Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Интерфакс 08:26
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Общество
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Политика
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Критики "сделки" справедливо отмечали, что Китай на самом деле практически ничего не уступил, а просто согласился купить в США то, что он и так уже приобретал на мировых рынках, то есть по большому счету Трамп, когда добился увеличения покупки американской сои, "победил" не Пекин (независимо от того, что заявляют его сторонники), а ударил по бразильским экспортерам сои — и не более того.
РИА Новости 01:00
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией.
Известия вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Сына Рудковской начали избегать дети из-за слухов о его недуге
Рудковская заключила, что ее сын очень расстраивается из-за того, что другие дети не хотят с ним играть, он не понимает, почему они себя так ведут.
RuNews24.ru вчера в 07:07
Общество
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие ограничения: несмотря на распространение инфекции, там продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады.
РИА Новости 08:05
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
Культура
Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted
В среду, 3 июня, стало известно о том, что Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted .
Piter.tv 06:10
Общество
Почти 65 тысяч саратовцев работают вахтой за пределами области
"Трудовую миграцию в 2019 году осуществляли ежемесячно в среднем 127,0 тыс. человек или 9,5 процента от численности населения области в трудоспособном возрасте (49% – внутри области, 51% – в другие регионы)", - отмечается в докладе.
Взгляд-инфо 06:32
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Политика
В правительстве Германии назвали условие для изменения формата G7
Если же хотят изменить формат G7, то это, конечно же, возможно только в случае единогласного решения «группы семи».
Известия 08:29
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Политика
Токаев: Казахстан не планирует присоединиться к Союзному государству
Большое значение придается экономической интеграции в рамках ЕАЭС, однако планов по присоединению в будущем к Союзному государству России и Белоруссии у Казахстана нет.
Евразия Daily 04:47
Кино
Леа Сейду снимется в костюмной драме «Вечеринка дураков»
Inc-news.ru 05:50
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Авто
Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей
Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок вчера в 09:04
Гаджеты
Стал известен график выхода обновления EMUI 10.1 для европейских Huawei и Honor
Стал известен график отправки пользователям обновления оболочки EMUI 10.1 для смартфонов от марок Huawei и Honor, используемых на территории европейских стран.
Актуальные Новости 08:25
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Общество
Завод Роскосмоса начал выпускать лифты с голосом Юрия Гагарина
Усть-Катавский вагоностроительный завод рассчитывает к концу года выйти на производство 50 лифтов в месяц.
Эхо Москвы 03:05
Политика
Путин поручил увеличить субсидии на кредиты для легкой промышленности
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 миллиарда рублей в год.
РИА Новости 08:57
Наука
Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный вчера в 21:51
Здоровье
За сутки в Кировской области выявлено 99 новых случаев коронавируса
За последние сутки на территории Кировской области выявлено 87 новых случаев заболевания коронавирусом, а также 12 бессимптомных носителей.
Вятка Областная 04:54