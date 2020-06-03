Ситуация с коронавирусом в России и на Украине постепенно стабилизируется, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. Трансляция мероприятия шла на странице ВОЗ в Facebook.

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

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