Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал о ситуации с коронавирусом в России и Украине. В ходе онлайн-брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ он заявил, что страны выходят на путь постепенной стабилизации.

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

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