Коронавирус
Деловое.ТВВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал о ситуации с коронавирусом в России и Украине. В ходе онлайн-брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ он заявил, что страны выходят на путь постепенной стабилизации.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Здоровье
Первый симптом коронавируса назвал Минздрав
Вышла седьмая редакция методических рекомендаций Минздрава, направленная на профилактику, диагностику и лечение COVID-19.
Цензуры.Нет 09:51
Политика
Борисов: Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса
Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности.
Коммерсантъ 09:22
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Авто
Renault начала продажи нового Renault Master в России
Российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master.
Автоновости дня 07:41
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Общество
Российские кинотеатры могут открыться в середине июля
Российские кинотеатры смогут открыться в середине июля. Такую информацию предоставил Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ.
Вести Подмосковья вчера в 07:00
Политика
Трамп заявил о желании ядерного пакта с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией. Об этом он рассказал в интервью Foх News Radio.
Газета.Ru 10:22
Политика
В ЛНР признали русский язык «единственным государственным»
Украинский язык больше не считается государственным на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Российская газета 08:19
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
В результате рубль рухнул: 18 марта курс доллара превысил 80 рублей, а российская валюта стала второй наиболее волатильной в мире.
Evo-rus.com вчера в 14:06
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
Общество
Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Интерфакс 08:26
Политика
Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском вчера в 18:49
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17
Общество
У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания
Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Интерфакс 08:00
Политика
Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок
Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Происшествия
Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
RT на русском 06:54
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
Lenta.ru 10:14
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный зрителям как Доктор Мясников, рассказал, что делать людям, страдающим от резких скачков давления.
Gazeta.SPb вчера в 20:16
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что вышла финальная серия четвертого сезона "Рика и Морти".
Piter.tv вчера в 04:46
Экономика
Предприятия легкой промышленности войдут в план по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса
Меры поддержки текстильным, швейным и обувным предприятиям войдут в национальный план действий по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса.
Общественное телевидение России 10:16
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Кино
Новая героиня заменит Руби Роуз в «Бэтвумен»
На место персонажа Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", придет новая героиня.
ИА InterMedia 06:26
Энергетика
Bloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки
Участники сделки ОПЕК+ приближаются к соглашению о пролонгации сделки, однако уже третий день не могут согласовать дату ближайшего заседания, пишет Bloomberg.
Profinance.ru 04:48
Происшествия
В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены
По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в Соединенных Штатах, вызванных смертью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 20:18