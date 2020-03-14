Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила совет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поля Погба по борьбе коронавирусом. Ранее французский хавбек призвал дэбать, чтобы победить коронавирус.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

Единоборства Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".

Экономика ЕБРР выделит миллиард евро на борьбу с последствиями коронавируса Лондон, 13 марта 2020, 22:12 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит один миллиард евро на борьбу с последствиями пандемии нового коронавируса.

Общество Польша закрывает границы из-за коронавируса О закрытии границ и введении в стране режима эпидемической угрозы объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Энергетика США увеличат стратегический запас нефти В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Общество Президент Туркмении назвал народное средство от коронавируса Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.

Армия и оружие США закажут ракету-обманку для ПВО Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.

Политика Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.

Финансы Рубль закрыл торги ростом к доллару и евро Российская национальная валюта закрыла торги в пятницу, 13 марта, ростом на 2,25 к доллару – до 72,6 рубля и на 2,78 к евро – до 80,83 рубля после обвала, зафиксированного в предыдущие дни.

Авто Завод по производству двигателей построит в РФ Haval «ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.

Экономика Назван очаг возможного глобального финансового кризиса В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.