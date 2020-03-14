Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатВОЗ оценила совет Погба дэбать, чтобы победить коронавирус

1 фото
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила совет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поля Погба по борьбе коронавирусом. Ранее французский хавбек призвал дэбать, чтобы победить коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВОЗ поддержала идею Погба по борьбе с коронавирусом

Спорт-Экспресс19:36

ВОЗ оценила совет Погба дэбать, чтобы победить коронавирус

Чемпионат19:34

Всемирная организация здравоохранения оценила способ Погба борьбы с коронавирусом

Sport24.ru19:19

«Фантастический дебил»: игрок «Манчестер Юнайтед» Погба предложил средство борьбы с коронавирусом

Евро-футбол.ру14:38

Погба нашёл решение победить коронавирус

DixiNews12:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:44, Ашберн

Комментарии

Кино

Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO

Piter.tv вчера в 05:15
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском 13:12
Единоборства

Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:17
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Вести.Ru 06:04
Экономика

ЕБРР выделит миллиард евро на борьбу с последствиями коронавируса

Лондон, 13 марта 2020, 22:12 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит один миллиард евро на борьбу с последствиями пандемии нового коронавируса.
REGNUM 15:12
Политика

Украинский министр заявил, что от коронавируса «умрут все пенсионеры»

Как сообщает gordonua.com, глава ведомства рассказал о распространении коронавируса в стране, говорил о медицинской реформе и представил проект закона, связанного с "ликвидацией COVID-19".
РЕН ТВ 20:11
Общество

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
РБК вчера в 12:20
Общество

Польша закрывает границы из-за коронавируса

О закрытии границ и введении в стране режима эпидемической угрозы объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
ТК Звезда 17:40
Здоровье

В Люксембурге зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В Люксембурге зафиксирован первый летальный исход от заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019.
Известия 15:41
Политика

Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:05
Энергетика

США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru 16:40
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
Общество

Президент Туркмении назвал народное средство от коронавируса

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.
Lenta.ru 20:06
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой 02:34
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей вчера в 08:48
Армия и оружие

США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Газета.Ru 08:27
Общество

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 20:11
Политика

Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа

Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.
РИА Новости 20:15
Политика

Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Вести.Ru вчера в 23:17
Политика

Le Figaro (Франция): Эрдоган — достойный наследник османских султанов (Le Figaro)

Эрдоган же опирается сразу на два столпа: ислам и Османскую империю.
ИноСМИ 17:27
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру вчера в 10:00
Финансы

Рубль закрыл торги ростом к доллару и евро

Российская национальная валюта закрыла торги в пятницу, 13 марта, ростом на 2,25 к доллару – до 72,6 рубля и на 2,78 к евро – до 80,83 рубля после обвала, зафиксированного в предыдущие дни.
Взгляд.ру 17:06
Общество

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 18:46
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru 12:58
Авто

Завод по производству двигателей построит в РФ Haval

«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Автоновости дня 08:46
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Здоровье

Амурчан проверяют на коронавирус после возвращения из Европы

В Хэйхэ остается один случай коронавирусной инфекции, в Сюнькэ - ноль.
Телепорт 04:45
Футбол

Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято

По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта.
Metaratings 16:28
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Чемпионат 04:26
Кино

Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную

REGNUM 10 марта в 20:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное