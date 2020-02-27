Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на ежедневном брифинге ВОЗ.

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

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