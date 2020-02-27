Общество

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на ежедневном брифинге ВОЗ.
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ВОЗ оценила усилия России в борьбе с коронавирусом

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ВОЗ оценила усилия России по предотвращению распространения коронавируса

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В ВОЗ оценили эффективность мер в России против коронавируса

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ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

РИА Новости15:12

Подход России в борьбе с коронавирусом одобрила ВОЗ

RT на русском15:50

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Lenta.ru13:55

Глава ВОЗ отметил Россию за агрессивный ответ на появление коронавируса

РБК12:10
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Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу.
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Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
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Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
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IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
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Футбол

Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

По итогам ответных игр 1/16 финала Лиги Европы по футболу определились 15 участников следующего раунда плей-офф.
Вести.Ru 18:43
Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвердился коронавирус

В ночь с 22 на 23 февраля в Казань были доставлены восемь пассажиров лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
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Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении»

Вестник Кавказа 06:41
Общество

Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП

Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
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ЛГБТ-персонажа убрали из российской версии мультфильма «Вперед»

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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 04:55
Общество

20 лет подвигу в Аргуне: Десантников 6-й роты можно было спасти

Газета Metro 04:00
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

На защиту Валерии встал её супруг Иосиф Пригожин. Он отметил, что причина претензий к Валерии — в женской ревности.
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Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Спорт

Forbes назвал уральского спортсмена одним из самых богатых в России

Моменты 02:46
Общество

В Росгидромете предупредили о погодных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости 19:57
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

Семья Мирошниченко из Екатеринбурга в начале 2019 года выиграла в лотерею 500 млн рублей.
Вестник 05:17
Политика

Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 11:40
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

РИА Новости 02:09
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны вчера в 13:36
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Известия вчера в 22:50
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 10:12
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 11:48
Автоспорт

Феттель стал лучшим по итогам пятого дня тестов Формулы-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим по итогам пятого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые проходят в Барселоне.
ProstoProSport 12:59
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
REGNUM 21:22
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