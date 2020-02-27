Общество

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ одобрила «агрессивный» подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на ежедневном брифинге ВОЗ.
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ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

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ВОЗ оценила усилия России в борьбе с коронавирусом

URA.Ruвчера в 16:12

Глава ВОЗ отметил Россию за агрессивный ответ на появление коронавируса

РБКвчера в 12:10

ВОЗ одобрила «агрессивный» подход России к борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 15:12

ВОЗ оценила усилия России по предотвращению распространения коронавируса

ТАССвчера в 14:52

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Lenta.ruвчера в 13:55

Подход России в борьбе с коронавирусом одобрила ВОЗ

RT на русскомвчера в 15:50
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В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
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Сборной Норвегии по биатлону вернули бронзу за ЧЕ после апелляции

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Взрыв сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик Змееносца стал самым большим в истории Вселенной с момента ее образования.
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Армия и оружие

ПВО Сирии сбили турецкий боевой беспилотник

Системы ПВО Сирии уничтожили беспилотник ВС Турции, который вошел в воздушное пространство Сирии и готовился нанести удар по позициям ВС САР, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
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Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
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«Шахтер» прошел «Бенфику» в Лиге Европы

Футболисты португальской «Бенфики» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома сыграли вничью с «Шахтером».
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Литве

Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
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ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
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Армия и оружие

Турция опубликовала видеозапись ударов по сирийским военным

РИА Новости вчера в 21:00
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Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
Известия вчера в 16:11
Армия и оружие

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Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.
Газета.Ru вчера в 22:51
Биатлон

Немецкая биатлонистка Вильхельм потребовала извинений от Логинова

Немецкая биатлонистка Кати Вильхельм потребовала от россиянина Александра Логинова извинений за применение допинга.
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Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги

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Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:35
Футбол

Роман Широков в эфире «Матч ТВ» назвал главный трансфер зимы в российском футболе

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о главных интригах второй части сезона Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ вчера в 09:02
Политика

Суд в США обязал российскую фирму объяснить, почему она не представила запрошенные данные

Федеральный суд округа Колумбия обязал российскую компанию "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемую во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, примерно в течение суток объяснить, почему она не представила затребованные американскими властями материалы и не должна быть подвергнута взысканию.
ТАСС вчера в 21:50
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
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Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

Вести.Ru вчера в 21:59
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
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Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 26 февраля в 15:18
Экономика

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК вчера в 15:07
Кино

На шутку Лозы о востребованности Петрова ответил режиссёр «Холопа»

Клим Шипенко, режиссер успешной комедии «Холоп», дал комментарий по поводу ироничного высказывания композитора и певца Юрия Лозы.
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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
РБК вчера в 04:36
Экономика

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru вчера в 12:22
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Полиция задержала свыше 50 человек после столкновений в Харькове

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Газета.Ru вчера в 17:56
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Роскачество рассказало, как защититься от аферистов в соцсетях

Киберпреступники в соцсетях стремятся попасть во френд-лист, чтобы использовать в дальнейшем эту возможность для мошенничества, поэтому пользователям соцсетей стоит следить за приватностью и быть бдительными, говорится в материалах Роскачества.
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Мужчину осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ на Сахалине

Суд в Сахалинской области приговорил жителя Корсакова, заразившего школьницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), к двум годам лишения свободы.
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