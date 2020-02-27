Общество
РИА НовостиВОЗ одобрила «агрессивный» подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на ежедневном брифинге ВОЗ.
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Здоровье
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
Космос
Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной
Взрыв сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик Змееносца стал самым большим в истории Вселенной с момента ее образования.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили турецкий боевой беспилотник
Системы ПВО Сирии уничтожили беспилотник ВС Турции, который вошел в воздушное пространство Сирии и готовился нанести удар по позициям ВС САР, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Футбол
«Шахтер» прошел «Бенфику» в Лиге Европы
Футболисты португальской «Бенфики» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома сыграли вничью с «Шахтером».
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Литве
Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Армия и оружие
Турция опубликовала видеозапись ударов по сирийским военным
Общество
Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.
Биатлон
Немецкая биатлонистка Вильхельм потребовала извинений от Логинова
Немецкая биатлонистка Кати Вильхельм потребовала от россиянина Александра Логинова извинений за применение допинга.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Общество
Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги
Хоккей
Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
Роман Широков в эфире «Матч ТВ» назвал главный трансфер зимы в российском футболе
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о главных интригах второй части сезона Тинькофф РПЛ.
Политика
Суд в США обязал российскую фирму объяснить, почему она не представила запрошенные данные
Федеральный суд округа Колумбия обязал российскую компанию "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемую во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, примерно в течение суток объяснить, почему она не представила затребованные американскими властями материалы и не должна быть подвергнута взысканию.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Хоккей
Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе
В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Кино
На шутку Лозы о востребованности Петрова ответил режиссёр «Холопа»
Клим Шипенко, режиссер успешной комедии «Холоп», дал комментарий по поводу ироничного высказывания композитора и певца Юрия Лозы.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Происшествия
Полиция задержала свыше 50 человек после столкновений в Харькове
Украинские полицейские отвезли в отделение свыше 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово".
Общество
Роскачество рассказало, как защититься от аферистов в соцсетях
Киберпреступники в соцсетях стремятся попасть во френд-лист, чтобы использовать в дальнейшем эту возможность для мошенничества, поэтому пользователям соцсетей стоит следить за приватностью и быть бдительными, говорится в материалах Роскачества.
Происшествия
Мужчину осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ на Сахалине
Суд в Сахалинской области приговорил жителя Корсакова, заразившего школьницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), к двум годам лишения свободы.