Общество

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на ежедневном брифинге ВОЗ.
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ВОЗ оценила усилия России в борьбе с коронавирусом

URA.Ru16:12

Подход России в борьбе с коронавирусом одобрила ВОЗ

RT на русском15:50

В ВОЗ оценили эффективность мер в России против коронавируса

Российская газета15:21

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

РИА Новости15:12

ВОЗ оценила усилия России по предотвращению распространения коронавируса

ТАСС14:52

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Lenta.ru13:55

Глава ВОЗ отметил Россию за агрессивный ответ на появление коронавируса

РБК12:10
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Армия и оружие

Вертолеты Израиля атаковали позиции сирийских военных

Вертолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.
Российская газета 18:31
Политика

Турция больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил о том, что власти Турции больше не в силах сдерживать поток сирийских беженцев «Миграционная политика Анкары остаётся неизменной, но мы больше не можем своими силами сдерживать поток сирийских беженцев», — рассказал Омер Челик.
Новостной фронт 19:03
Происшествия

Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству

РБК 10:03
Армия и оружие

Празднующие захват сирийского города боевики попали на видео

Lenta.ru 09:12
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Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Культуромания 02:24
Биатлон

IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
РИА Новости 15:15
Общество

У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

REGNUM вчера в 10:09
Армия и оружие

Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте

Командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал в эфире НСН слова главкома ВМС Украины Игоря Воронченко об усилении военного потенциала России в Черном море.
РИА Новости 18:15
Авто

Volkswagen официально представил новый Golf GTI

SpeedMe вчера в 22:20
Общество

Канада скоро откажется от защиты принца Гарри и его жены Меган

BFM.ru 17:47
Футбол

Лэмпард может продать восемь игроков «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен серьезно обновить состав команды в ближайшее трансферное окно.
Спорт день за днем 03:22
Армия и оружие

Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота

РИА Новости 25 февраля в 10:39
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Экономика

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК 14:38
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings 11:49
Общество

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
REGNUM 07:30
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Дни24 07:00
Происшествия

Во Владивостоке экс-помощник ректора МГУ получил 2,7 млн рублей взятки

Сообщается, от руководителя одной из строительных компаний Приморского края фигурант получил взятку в размере 2,7 млн. рублей в виде проведения ремонта в квартире и оборудования ее новой мебелью за принятие и оплату работ по строительству учебно-тренажерного комплекса для нужд образовательного учреждения.
Владивосток-Новости 19:56
Экономика

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
РИА Новости вчера в 10:48
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 19:29
Политика

США прокомментировали столкновения Турции и Сирии

США поддержали Турцию после столкновений ее армии с правительственными войсками Сирии в провинции Идлиб.
Lenta.ru 19:56
Футбол

«Вулверхэмптон» выбил «Эспаньол» из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы английский "Вулверхэмптон" на выезде уступил испанскому "Эспаньолу" со счётом 3:2.
Свободная Пресса 15:18
Общество

В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Афанасий-бизнес 08:03
Хоккей

Бучневич впервые после аварии тренировался с «Рейнджерс»

Спорт-Экспресс вчера в 13:30
Интернет

WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением

WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
ToDay News Ufa 05:25
Политика

Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым

Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Российская газета 17:34
Хоккей

Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов выиграл снайперский зачёт по итогам гладкого сезона КХЛ.
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На Байконур сегодня доставят партию спутников проекта OneWeb

Эхо Москвы 24 февраля в 22:30
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Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.
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