Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Происшествия На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.

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