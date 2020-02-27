Общество
Lenta.ruВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Политика
Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Общество
Россиян предупреждают о новом пути передачи коронавируса
О новом пути передачи коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщают РИА "Новости".
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал конфликт с Гордон
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в эфире НСН конфликт с телеведущей и юристом Екатериной Гордон.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Футбол
Дмитрий Тарасов показал первое фото после операции
Дмитрий Тарасов сообщил, что успешно перенес операцию на ноге. Вчера он прилетел в Италию, а сегодня его уже прооперировали.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Планета, расположенная всего в 124 световых годах от Земли, может быть наполнена жизнью, выяснили ученые из Кембриджского университета.
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Циркон» впервые стартовал с корабля
В Баренцевом море прошли испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон". Ее впервые запустили с боевого корабля "Адмирал Горшков".
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь сообщил, что атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Биатлон
Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU
Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В своём Инстаграм Джиган поделился новостью о важном событии. Оказывается, родители решили сделать сыну обрезание.
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Политика
В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Общество
Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей
Семья Мирошниченко из Екатеринбурга в начале 2019 года выиграла в лотерею 500 млн рублей.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.