Общество
Lenta.ruВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Путешествия
Названо число находящихся в Италии организованных туристов из России
"Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Футбол
Шомуродов летом намерен покинуть «Ростов»
Игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов хочет летом покинуть клуб, сообщает «Спoрт-Экcпресс» со ссылкой на агента игрока Германа Ткаченко.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Здоровье
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты
В отчете Счетной палаты, опубликованном 27 февраля, говорились о том, что более чем в 40% всех медучреждений страны нет центрального отопления, в каждом третьем — водопровода, а 14% зданий — в аварийном состоянии.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
Происшествия
Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству
Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
Биатлон
Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты.
Биатлон
Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете
Решением IBU сборная Норвегии была дисквалифицирована в смешанной эстафете и лишилась третьего места на чемпионате Европы.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Космос
РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink
Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Политика
Путин рассказал об отсутствии у него двойников
В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
Технологии
В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры
По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.
Гаджеты
В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей
Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Политика
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
В посольстве России в Германии раскритиковали письмо посла Украины Андрея Мельника о голодоморе, опубликованное 22 февраля в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, и выразили сожаление, что "политическая целесообразность полностью затмевает совесть".
Происшествия
Суд в Евпатории арестовал подозреваемого в вымогательстве депутата
Евпаторийский городской суд заключил под стражу задержанного накануне депутата Евпаторийского городского совета.
Наука
Российский «колодец в ад» напугал американского ученого
Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
Политика
В Кремле ответили учителям, которые жаловались на телепередачи
Ранее учителя пожаловались главе госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину на одну из программ на телевидении, их обращение он передал президенту РФ Владимиру Путину.